William, Harry, Catherine in Meghan so veljali za "čudovite štiri" (Fab Four), vsaj takšen vzdevek so jim nadeli britanski mediji. Para sta se od takrat precej oddaljila. Foto: AP

Dokumentarec televizijske postaje ITV je gledalcem pobliže predstavil potovanje v južno Afriko vojvode in vojvodinje Susseške, a najbolj zapomnljive so njune izjave, s katerimi sta odprla srce in razkrila, da v življenju na očeh javnosti prav nič ne uživata in menita, da ju tabloidi ne obravnavajo pošteno in pravično.

"Ko sem spoznala svojega zdajšnjega moža, so bili vsi moji prijatelji zelo veseli zame, ker sem bila srečna. A moji britanski prijatelji so me opozarjali: 'Verjamem, da je čudovit, ampak raje ne delaj tega, ker ti bodo britanski tabloidi uničili življenje'," je ena izmed izjav nekdanje televizijske igralke. Meghan je dejala tudi, da Harryju ves čas govori, da "ni dovolj le preživeti, ampak je bistvo življenja v njem uživati" ter na vprašanje, ali je bilo zadnje leto po poroki in rojstvu novorojenca Archieja "borba", odgovorila pritrdilno.

Harry pa je znova napovedal bitko britanskim tabloidom. "Ne bom se pustil izsiljevati, nihče me ne bo prisilil v igro, ki je ubila mojo mamo," je bil odločen princ, ki je mater izgubil leta 1997 (ko mu je bilo 13 let), ko je umrla v prometni nesreči v begu pred paparaci. "Vse, kar je doživela in morala pretrpeti, je še danes, vsak dan, zelo živo. In tu ne gre za mojo preganjavico. Samo ne želim, da se preteklost ponovi," je poudaril.

Ob tem je znova namignil, da način, kako (pretežno britanski) mediji obravnavajo njegovo ženo Meghan, močno spominja na to, kakšen pekel so povzročali njegovi mami, zato ne bo dovolil, da se preteklost ponovi. "Vedno bom ščitil svojo družino. In zdaj imam družino, ki jo je treba ščititi," je poudaril, o svojih izkušnjah z mediji pa dejal: "Gre za rano, ki se ves čas gnoji. Vsakič, ko vidim fotoaparat, ko slišim klik, ko se zasveti bliskavica, me to popelje nazaj," je dejal sin britanskega prestolonaslednika.

Kensingtonska palača: William ni bil besen, ampak zaskrbljen

Njune izjave so v britanskih medijih dvignile veliko prahu – po eni strani se je na družbenih omrežjih pojavil ključnik #RaditeimamoMeghan, po drugi pa so tako anonimneži kot mediji izpostavljali, da si morata spoštovanje pač zaslužiti. Nekateri poznavalci kraljeve družine so tudi domnevali, da kraljica Elizabeta II., Harryjeva babica, nad dokumentarcem ne bo prav nič navdušena in da sta se z njim zakonca še za korak bolj oddaljila od družine. Piko na i še večjemu razdoru naj bi dodali dve izjavi – Meghanina, "da je v zadnjem obdobju ni veliko ljudi vprašalo, ali je v redu", in Harryjeva, da sta z Williamom trenutno "na različnih poteh". Harry je sicer v isti sapi dodal: "Sva brata. In vedno bova brata. Brez dvoma sva ta trenutek na različnih poteh, ampak kljub vsemu mu bom vedno stal ob strani in on bo vedno stal ob strani meni," je zatrdil in dodal, da "imajo bratje tako dobre kot slabe dneve".

Princ Harry še ni prebolel smrti svoje matere princese Diane, ki je umrla na begu pred paparaci. Foto: Reuters

Člani kraljeve družine običajno ne komentirajo zasebnih zadev, a tokrat je Kensingtonska palača, ki predstavlja Williama in njegovo ženo Catherine, naredila izjemo. William je tako po svojih pomočnikih sporočil, da upa, "da sta Harry in Meghan v redu", saj je bilo na posnetkih videti, "da sta trenutno precej krhka". William tudi meni, da bo bratu in svakinji prav prišel šesttedenski premor od vseh uradnih dolžnosti, med katerim se bosta lahko posvetila le drug drugemu in petmesečnemu sinčku Archieju.

Kensingtonska palača je ob tem zavrnila namige, da je bil William "besen" zaradi bratovih odkritosrčnih besed, s katerimi je pokazal ranljivost in posredno tudi potrdil, da z bratom trenutno nista v najboljših odnosih. "To ni pravilen opis Williamovih občutij. V resnici je William izrazil zaskrbljenost," je po poročanju BBC-ja sporočila palača.