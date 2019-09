Leta 2013 sta se po 14 letih ločila. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, danes 15-letna Deva in devetletna Leonie. Foto: EPA

Dvojica je v Benetke prispela zaradi kontroverznega filma Nepovratno (Irréversible) iz leta 2002, ki ga je režiser Gaspar Noé toliko let pozneje znova obudil, saj ga je kronološko reinterpretiral, s čimer bodo gledalci zdaj lažje razumeli določene vidike filma. Novio različico je poimenoval Irréversible-Inversion Integrale.

Nekdanja zakonca v družbi režiserja filma Nepovratno Gasparja Noeja. Foto: EPA

V omenjenem filmu je dvojica igrala par, kar sta zasebno prenehala biti leta 2013. Na predstavitvi filma je dvojica sicer skupaj pozirala, med njima pa je vselej bil režiser. "Monica mi je zelo všeč kot igralka," je francoski igralec v zadregi odgovoril na eno izmed novinarskih vprašanj na predstavitvi na otoku Lidu. Spomnil je tudi, da sta z Monico skupaj posnela osem filmov, a da je Nepovratno zagotovo pustil največji pečat pri obeh.

Monica, ki v filmu igra žrtev brutalnega posilstva, je v pogovoru za italijanske medije priznala, da bi danes dvakrat pomislila, preden bi sprejela vlogo: "Ko dobim ponudbo za film, pomislim na to, kako bi se nanj odzvali moji hčerki, pa tudi njuni sošolci in sošolke. Do hčerk čutim veliko odgovornost, najprej do njiju, potem do same sebe. Vsekakor bi se, preden bi spet sprejela škandalozno vlogo, posvetovala z njima."

Foto: EPA

Dodala je, da živimo v času, ko je treba obravnavati nekatera vprašanja: "Ta film sem posnela pred 17 leti, danes je drugače. Nove generacije so bolj odprte, kot smo bili mi v njihovih letih, lažje se pogovarjajo o perečih temah, socialni kodeks se vedno bolj spreminja. Brutalnost nasilja se lahko dotakne vsakogar."

Tina Kunakey in Vincent Cassel imata štirimesečno hčerko Amazonie. Foto: Reuters

Na vprašanje, ali bi kaj drugače storila tako zasebno kot poslovno ali bi prevrtela svoje življenje nazaj, pa je odgovorila: "Ne moreš se vrniti. Pot, ki smo jo ubrali, vključno s padci, je nujna, saj je vsak padec preporod."

Čeprav nekateri še danes upajo, da se bosta Monica in Vincent, ki sta bila poročena 14 let in ki imata dve hčerki, pobotala, pa je Monica s svojimi besedami dala vedeti, da ni poti nazaj. To pa je pokazal tudi Vincent, ki ga je v Benetkah spremljala njegova žena, francoska manekenka Tina Kunakey. Ta je sicer manjkala na predstavitvi filma Nepovratno, se je pa v družbi moža pojavila na večerni premieri filma An Officer and a Spy.

Benetke so sicer preplavili zvezdniki z vseh koncev sveta, tudi iz Hollywooda. Ob beneških kanalih je mogoče srečati igralce, kot so: Brad Pitt, John Malkovich, Jude Law, Liv Tyler, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Gary Oldman, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Meryl Streep, Penelope Cruz, Kristen Stewart, Julie Andrews, Scarlett Johansson, Timothee Chalamet, Lily-Rose Depp, Laura Dern ...