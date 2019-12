A$AP Rocky je pritegnil pozornost svetovne javnosti. Foto: Reuters

31-letni raperski zvezdnik s pravim imenom Rakim Mayers je bil avgusta obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi pouličnega pretepa. Spomnimo, raper in njegova spremljevalca so po prepiru konec junija pretepli dva najstnika, ki sta jih po njihovih navedbah nadlegovala. A$AP Rocky je bil v švedskem priporu dober mesec, izpustili so ga avgusta. Švedsko sodišče je odločilo, da je kriv napada in povzročitve telesnih poškodb. Ker povzročene poškodbe niso bile hude, mu ni bilo treba v zapor, plačati pa je moral odškodnino poškodovanima.

Za njegovo izpustitev se je poleg zvezdniških prijateljev, kot so Kim Kardashian, Kanye West, Post Malone in Nicki Minaj, zavzel tudi Donald Trump. Ameriški predsednik je v Stockholm poslal svojega posebnega odposlanca za reševanje talcev, s čimer je dvignil precej prahu, za pomoč pa je zaprosil tudi švedskega premierja Stefana Lofvena. Trump je takrat tvitnil, da ga je Lofven "močno razočaral", ker se na njegove pozive ni odzval, še enkrat pa se je nanj obrnil, naj "ravna z Američani pravično". Na Trumpove pritožbe se je odzval Lofvenov predstavnik za tisk, ki je dejal, da so švedski pravosodni sistem, tožilci in sodišča neodvisni, vlada da ne sme vplivati na pravne postopke, in da so "pred zakonom vsi enaki".

In avgusta si je Rocky končno le oddahnil, ko ga je sodišče obsodilo na pogojno kazen, tako se je lahko po dobrem mesecu vrnil v ZDA.

Po nekaj mesecih pa je napočil čas za vrnitev na Švedsko in ob tej priložnosti je raper spet opozoril nase. Organiziral je koncert, s katerim je želel opozoriti na težave, s katero se soočajo priseljenci na Švedskem, podpreti pa je želel tudi svoje sojetnike in revno populacijo.

Na odru Ericsson Globe arene je izvedel šov, za katerega je navdih našel prav v svoji švedski zaporniški izkušnji. Povzpel se je na kletko, ki je ponazarjala zapor, pod njim pa so bili plesalci, ki so bili oblečeni v zaporniško opravo.

"Nisem vas združil tukaj, da bi govorili o švedskih oblasteh, politiki in ameriški politiki, temveč o ljubezni in enotnosti," je sporočil večtisoč glavi množici. Raper je pred koncertom obiskal revnejše predmestje Stockholma, Husby, kjer živijo večinoma priseljenci. Tam se je družil s šolarji v eni izmed šol, vsem svojim oboževalcem iz revnejših predmestij pa je omogočil ogled koncerta v živo, saj jim je podaril vstopnice.