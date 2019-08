To ni bilo prvič, da so oskrunili grob pevca, ki je leta 1980 pri 23 letih naredil samomor. Nagrobno ploščo s pevčevim imenom so odtujili že leta 2008.

Vzdrževalce pokopališča je o vandalizmu v soboto obvestil oboževalec, ki se je v Macclesfieldu mudil, da bi se poklonil spominu na svojega vzornika. Opazil je, da so neznani storilci z groba odstranili kamnito ploščo, namenjeno polaganju rož in sveč.

Kasneje so vzdrževalci pokopališča potrdili, da je prišlo do skrunitve groba ter da so ukradeno kamnito ploščo že nadomestili z novo.

Med oboževalci skupine Joy Division pa je medtem završalo, saj so se zbali, da so vandali tako kot leta 2008 ukradli ploščo s pevčevim imenom in datumom smrti ter zapisom Love Will Tear Us Apart, ki se nanaša na največjo uspešnico zasedbe.

Da bi preprečili ponovno krajo, so tedaj oskrbniki pokopališča novo spominsko ploščo na njeno mesto preprosto zabetonirali.

Ian Curtis je umrl maja leta 1980, zaradi dramatičnega vokala in surovih besedil pa še danes velja za glasbeno ikono.

Leta 2007 je režiser Anton Corbijn njegovo življenjsko zgodbo predstavil v filmu Control, leta 2014 pa je pevčeva vdova Deborah Curtis izdala knjigo spominov o njuni zvezi.