Zato smo nekatere v lanskem letu izstopajoče slovenske arhitekte in industrijske oblikovalce prosili za presek ključnih dogodkov ali oseb, ki so jih navdihnili v letu 2019, ter letošnjo vizijo področja, na katerem delujejo.

DAVID TAVČAR, produktni oblikovalec tekstilij

Namizni prt iz kolekcije tekstilij Forest Davida Tavčarja, izjemno nadarjenega mladega oblikovalca tekstilij, ki je sicer študiral arhitekturo. Njegovo delo so opazili na razstavi v Milanu, ki mu je odprla vrata predvsem na avstrijski trg. Foto: Leitner

Kaj bo v letu 2020 pomembno na področju, na katerem delujete?

Kot industrijski oblikovalec, ki se primarno okvarja z oblikovanjem tekstilij za interier, vidim leto 2020 kot leto, v katerem bomo šli še en korak dalje v svetu t. i. pametnega potrošništva. Kupovalo se bo manj, zato pa kakovostnejše izdelke z etično neoporečnim poreklom.

Kateri je bil pomemben presek v arhitekturi ali industrijskem oblikovanju v letu 2019?

Opazna razlika v oblikovalskem pristopu se je pokazala na trgu proizvodov iz 'na novo uporabljenih' surovin. 'Trend' proizvoda iz recikliranih materialov, kjer se v na novo narejenem izdelku lahko vidita preteklo zgodovino izdelka in neke vrste moralna nota, izginja s trgovskih polic. Stranki je proizvod iz recikliranih materialov postal nekaj samoumevnega in ne želi si niti ne išče več moralizirajočega proizvoda.

Kateri arhitekt, industrijski oblikovalec ali umetniška smer je v letu 2019 naredila vtis na vas?

Vedno znova je zame napovedovalka modnih smernic Lidewij Edelkoort, ki vsakič preseneča z novimi vizijami trajnostnega razvoja, predvsem z napovedmi smernic v luksuznem segmentu. Izjemno pozitivno sem presenečen nad delom Vincenta van Duysena, ki je letos prevzel mesto kreativnega vodje nemškega tekstilnega podjetja Sahco, podjetja, ki je svoj uspeh v zadnjih dveh desetletjih preteklega in prvem desetletju novega tisočletja želo predvsem z delom kreativnega vodje Ulfa Moritza. Vincent van Duysen se je dela lotil z velikim spoštovanjem do svojega predhodnika, nekaj, kar v tem poslu ni pravilo.

MATEJ ŠTEFANAC, industrijski oblikovalec pohištva

Položaj svetila PLUSminis lamp oblikovalca Mateja Štefanaca se zaradi posebnega gibalnega mehanizma lahko prilagaja zgolj z nežnim pritiskom prsta. Foto: Matej Štefanac

Kateri je bil pomemben presek v industrijskem oblikovanju v letu 2019?

V pohištvenem oblikovanju so takšni preseki bolj subtilni in zato težko izpostavim enega samega. Morda velja omeniti, da je največji svetovni proizvajalec Ikea začel izpolnjevati svojo obljubo o preobrazbi v popolnoma cirkularno podjetje do leta 2030. Pri tem ne bo dovolj, da bodo za izdelek porabili le manj materiala, taisti material bo moral biti tudi recikliran. Gre za strašansko velik in ambiciozen poskus sistemskega urejanja problema večje trajnostni, ki bo, če bo uspešen, lahko kot primer dobre prakse služil tudi drugim podjetjem po svetu.

Industrijski oblikovalec, ki je v letu 2019 na vas naredil vtis?

Stefan Diez, industrijski oblikovalec, ki je na milanskem pohištvenem sejmu aprila 2019 predstavil odličen izbor študentskih nalog dunajske šole Universität für angewandte Kunst Wien smer industrijsko oblikovanje. Z izborom izdelkov je pokazal, kako pomembno je prenašanje znanja na mlajše, in predvsem, kako učinkovito ga je možno prenesti in pri tem ohraniti individuum študenta.

Kaj bo pomembno v industrijskem oblikovanju v letu 2020 in na področju, na katerem delujem sam?

Trend trajnostnega oblikovanja se bo nadaljeval v leto 2020 in s tem v novo dekado. Upam, da se bo trajnostno oblikovanje končno naselilo tudi v naše domove in delovna okolja in s tem zavzelo aktivnejšo in pomembnejšo vlogo v naši družbi. To bo zelo težko doseči brez konsenza med gospodarstvom in oblikovalsko stroko, med katerima so v tem trenutku prevelika razhajanja v načinu delovanja, ciljih in vizijah. Kar je za oblikovalsko stroko danes dobro oblikovan, inovativen in trajnostni izdelek, industrija zaradi številnih razlogov (težavna integracija v obstoječo proizvodnjo, nižji ROI, rizičnost uporabe novih materialov) prepogosto opusti kot nezanimivo naložbo.

V letu 2020 bi bilo super videti kakšno zagonsko podjetje, ki bi ravno s tovrstnim kakovostnim oblikovanjem, brezhibno izdelavo trajnostnih ter visoko inovativnih pohištvenih kosov in svetil, dal svetel zgled vsem, ki se sami bojijo na to pot. In bi seveda bil pri tem komercialno uspešen.

NINA MIHOVEC, industrijska oblikovalka

Nina Mihovec je prekaljena industrijska oblikovalka in lastnica podjetja Wilsonic Design, ki je lani izstopilo z oblikovanjem pametne kapsule za udobje potnikov na letališču AirPod. V poplavi izdelkov za otroke pa izstopajo njeni izdelki iz naravnih materialov ooh noo, ki ima še posebno velik domet na Instagramu. Foto: ooh noo

Kaj bo letos v ospredju industrijskega oblikovanja?

V našem studiu že zadnjih nekaj let opažamo vedno večji pomen t. i. stvari medmrežja (Internet of Things, IoT) in seveda umetne inteligence (AI), tudi uporabniška izkušnja in odgovornost sta center dobrega oblikovanja. Še bo v porastu uporaba novih materialov, npr. kompozitov ali razgradljivih materialov. Bolj, ko bodo ti materiali dostopni, bolj se bodo njihove lastnosti odražale v izdelkih. Modularnost izdelka, prostora ali pa proizvodnega procesa, ki je bila pred leti dodana vrednost, pa je danes nekaj samoumevnega.

Kateri je bil pomemben presek v arhitekturi ali industrijskem oblikovanju v letu 2019?

Na področju interierja sem vsakič znova navdušena nad novimi materiali in kompoziti, tankimi profili, velikimi površinami, integriranimi elementi, kot so ogromne ploščice, ki omogočajo stene ali tla brez fug – neprecenljivo, tako iz uporabniškega stališča kot lepotnega! Opažam tudi, da dobro oblikovanje končno prodira tudi na področja, kot so izdelki za čiščenje in pranje, ki vizualno brutalno ne pokvarijo kuhinje, kopalnice ali pralnice. Poleg tega pa imamo na voljo veliko izdelkov, ki so vsebinsko prijazni do okolja in hkrati lepo oblikovani.

Otroška oprema, vozički in avtomobilski sedeži, še nikoli ni bila lepša in popolnejša. Sicer pa, ko sama raziskujem ponudbo spletnih trgovin z notranjo opremo in poplavo vedno novih, novih in novih izdelkov, se vedno vrnem k stari dobri klasiki. Kako bo množica teh novih izdelkov sploh kdaj postala klasika? Sploh imajo to možnost?

DARE VASILJEVIĆ In TANJA ŠPAN VASILJEVIČ, arhitekta

Dare in Tanja sta tandem arhitekturnega biroja Arhinetrics, ki je med drugim podpisan pod prenovo nekdaj kultnega lokala Acapulco v Ljubljani. Foto: Mare Mutič

Kateri je bil pomemben presek v arhitekturi v letu 2019?

Vodilni britanski arhitekturni biroji, kot so: Foster + Partners, Zaha Hadid, David Chipperfield, AL_A so sprejeli odločitev, da bodo pripomogli k reševanju okoljevarstvene problematike na način, da bodo do leta 2030 vsi njihovi novozgrajeni objekti "carbon neutral" oziroma ogljično nevtralni. Tako so pozvali vse arhitekte v Združenem kraljestvu, naj sprejmejo "shift in behaviour" (op. p. spremenijo svoj način dela) in se jim pridružijo pri načrtovanju zgradb, mest in infrastrukture, ki bodo pozitivneje vplivali na okolje.

Arhitekt ali umetniška smer, ki je v letu 2019 na vaju naredila največji vtis?

Mehiška arhitektka Tatiana Bilbao, ki zagovarja tezo, da arhitektura postane platforma za vsakogar, ki si želi ustvariti "svoj" način življenja in tako, na enem mestu, zbere ideje naročnika, različnih umetnikov ter strokovnjakov z različnih področij. V svoj proces dela raje vključuje različne kreativce, mislece, kot da je končni rezultat plod ene same osebe.

Prepričana je, da je proces v dialogu, zato se je odločila, da v svojem biroju ne bodo več izdelovali računalniških vizualizacij in računalniških modelov. Pravi, da lahko računalniška vizualizacija hitro postane monolog arhitekta, ki mu naročnik slepo sledi, medtem ko se njene ideje razvijajo dalje. Tako ji izdelava kolažev pomaga razviti bolj vznemirljive zgradbe, saj lahko vizualizacije postanejo ovira v ustvarjalnem procesu, medtem ko kolaž spodbuja bolj sodelovalen pristop k oblikovanju in tako postane orodje z veliko različnih pomenov, novih odkritij ter nepredvidljivih oblikovalskih rezultatov.

Kakšne bodo smernice v notranji opremi v letu 2020, kateri slog, barve?

Trendi v interierju se na srečo ne spreminjajo letno (...) Seveda pa so določeni materiali, barve in kosi opreme, ki postanejo kar "preveč priljubljeni" in jih videvamo povsod, s čimer na žalost izgubijo svojo vrednost, zato jih ne želiva napovedovati.

Dom bi namreč morali opremljati z zavedanjem, da opreme ne menjamo vsakih nekaj let. Poudarek bi moral biti na personaliziranem pristop pri opremljanju, ki se ga da z leti dopolnjuje in nadgrajuje. Če izhajamo iz lastnega načina življenja, svojih potreb in prioritet bomo zagotovo ustvarili ambient, ki bo presegel minljive popularne trende. Z nakupom kakovostnega kosa opreme ga bomo lahko ob skrbni rabi ohranili za naše potomce.