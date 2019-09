Foto: Reuters

Čast zapreti revijo je pripadla britanski supermanekenki Naomi Campbell, mlajše upe je zastopala hčerka Cindy Crawford, Kaia Gerber. Manekenke so se sprehodile po modni pisti, ki je bila napolnjena z reflektorji, v ozadju pa se je mogočno svetil Eifflov stolp.

Čudovita kulisa in kolekcija za poletje 2020, pod katero se je podpisal kreativni direktor Anthony Vaccarello, je navdušila zbrane, med katerimi so bili številni znani obrazi, med njimi francoska igralka Catherine Deneuve, mehiška igralka Salma Hayek in amerški igralec Rami Malek.

Dolge obleke, prepletene z zlatimi vezeninami, bleščeče cigaretne hlače in kombinezoni so se lesketali skupaj s pariško znamenitostjo. V kolekcijo je vključil tudi kratke hlače, visoke škornje, in tope z globokimi izrezi.

Pri Saint Laurentu so zapisali, da so s klasičnimi kosi želeli okrepiti individualnost.