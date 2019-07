Najslavnejša tokratna manekenka: 17-letna Kaia Gerber. Foto: Reuters

Po smrti dolgoletnega sinonima za Chanel, 85-letnega Karla Lagerfelda, februarja letos je vajeti kreativnega oddelka v roke prevzela njegova dolgoletna tesna sodelavka Virginie Viard.

Njena prva samostojna kolekcija je bila tako težko pričakovana, a se je izkazalo, da so bile skrbi odveč – tudi tokrat je ohranila rdečo Chanelovo nit, brezčasno eleganco in klasični chanelovski tvid.

Še največ sprememb je čutiti v barvah in vzorcih, splošen vtis poznavalcev in morebitnih kupcev na modni reviji v okviru tedna francoske visoke mode povzema Reuters.

Poleg oblikovalke in nekaj prestižnih gostov – manjkala ni niti urednica modne biblije Voguea, Anna Wintour – so bile sicer vse oči uperjene v najslavnejšo manekenko na tokratni reviji: Kaio Gerber, 17-letno hčer Cindy Crawford in Randeja Gerberja.