Bellerin na modni stezi ... Foto: AP

24-letni Španec, ki ga je britansko uredništvo "modne biblije", revije Vogue, označilo za "najbolj modnega nogometaša na svetu", je tako prejšnji teden odpotoval v Pariz, kjer se je pomešal med manekene in manekenke in sodeloval na predstavitvi spomladansko-poletne kolekcije hiše Louis Vuitton. Množici izbrancev, ki so si lahko ogledali najnovejše kreacije, se je predstavil v puloverju s kapuco v barvi fuksije in kratkih hlačah enake barve. Pod ta videz se je podpisal sam ustvarjalni direktor Louis Vuittona, Virgil Abloh.

"Že večkrat so me povabili k sodelovanju, a nikoli se mi ni zdel primeren trenutek. Ko pa me je sam Virgil vprašal, ali bi v Parizu nosil njegove kreacije, nisem razmišljal več niti za trenutek. Bil sem na počitnicah, a sem jih z veseljem prekinil. Bila je neverjetna izkušnja, čudovito sem se počutil," je dejal po reviji za Vogue.

... in v običajni opravi. Foto: EPA

Vznemirjenje pred začetkom modne revije in razvrščanje manekenov v pravem vrstnem redu pred sprehodom po modni stezi je primerjal s čakanjem na začetek nogometne tekme, tik preden igralci stečejo na zelenico.

"Te napetosti nisem občutil vse od januarja, ko sem se poškodoval. Kdo bi si mislil, da bom prej stopil na modno stezo kot na nogometno igrišče. Vsi so bili zelo prijazni in ustrežljivi, zato mi je bilo precej lažje," je še dejal Španec, ki pa kljub temu ni prepričan, da se bo še kdaj prelevil v manekena.

"Ta priložnost se je pojavila v pravem času, s pravim oblikovalcem in pravo modno hišo. Kot bi celotno vesolje želelo, da se pojavim na tej modni reviji, zato nisem mogel reči 'ne'. Vprašanje je, ali se bo to še kdaj zgodilo, a nikoli ne reci nikoli ..."

Športni mediji sicer poročajo, da se za Bellerina, ki si je poškodoval kolenske vezi, trenutno zelo zanima Atletico Madrid, tako da bi lahko Španec kmalu zapustil Arsenal.