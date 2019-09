Po mnenju 29-letne igralke namreč najnovejši parfum, ki nosi ime Gabrielle Chanel, simbolizira čas, ko je Coco "ustvarjala in gradila nekaj, kar še danes obstaja". "Gradila je zapuščino, pri čemer pa jo je navdihoval svet okoli nje," je pred večerjo za izbrance, na kateri so parfum premierno predstavili, dejala nova ambasadorka omenjene modne in lepotne znamke.

Igralka je ob tem poudarila, da se s tega vidika počuti Coco zelo blizu: "Tudi sama sem trenutno na tisti točki v svojem življenju, ko se počutim izoblikovana ženska, po drugi strani pa me na vsakem koraku navdihujejo ljudje in dogajanje okoli mene." "V nekaterih pogledih sem glede tega podobna Gabrielle Chanel v tistem obdobju njenega življenja," je še dejala zvezdnica.

Avstralka je sicer že posnela serijo oglasov za omenjeni parfum, v katerih se, ovita v bele in zlate tančice, vrti na uspešnico Halo ameriške zvezdnice Beyonce. Robbiejeva se je kot obraz Chanelovega parfuma pridružila igralskima kolegicama Kristen Stewart in Keiri Knightley.