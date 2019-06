Naomi je na svoj 49. rojstni dan podpisala pogodbo z agencijo Models1. Foto: EPA

Britanski modni koncil (BFI) je sporočil, da bo letos nagrada modne ikone romala v roke supermanekenke Naomi Campbell. BFI nagrado podeljuje posameznikom, ki so svoj vpliv v modni industriji izkoristili za pozitivne spremembe.

"Zame je ta nagrada velik poklon. Vedno sem si prizadevala, da bi s svojimi dejanji in besedami spodbudila ljudi iz vseh okolij, da pogumno sledijo svoji poti," je povedala 49-letnica.

Naomi Campbell s Carlo Bruni, Claudio Schiffer in Donatello Versace na milanskem tednu mode pred dvema letoma. Foto: EPA

Naomi, prva temnopolta manekenka, ki se je fotografirala za naslovnici francoskega in ameriškega Voguea, se je v svetu mode začela vzpenjati pri rosnih 15 letih. Manekenka, ki je v svetu mode že več kot 30 let, pravi, da so se razmere od njenih začetkov precej spremenile. "Včasih sem se morala boriti, da bi za enako delo dobila enako plačilo kot moje belopolte kolegice," je povedala za aprilski Vogue in dodala, da njena prizadevanja, da bi odpravila diskriminacijo v svetu mode, še vedno niso končana. Leta 2013 je zagnala mednarodno kampanjo, imenovano Diversity Coalition, s katero želi doseči enakopravnost na modnih brveh.

Nelson Mandela je Naomi oklical za svojo "častno vnukinjo". Foto: AP

Naomi je tudi sicer znana po svoji dobrodelnosti, od leta 1993 je sodelovala z Nelsonom Mandelo, ta pa ji je zaradi njenih prizadevanj za družbene spremembe celo podelil naziv "častne vnukinje". Leta 2005 je v Londonu ustanovila dobrodelno organizacijo Fashion For Relief, ki pomaga ljudem, ki so jih doletele naravne katastrofe. Organizacija je med drugim na pomoč priskočila po orkanu Katrina leta 2005, pomagala pa je tudi žrtvam potresa na Haitiju leta 2010.

Leta 2005 je v Londonu ustanovila dobrodelno organizacijo Fashion For Relief. Foto: EPA

Naomi, ki je bila v preteklosti zaščitni znak skoraj vseh prestižnih modnih znamk, od Chanela, Louisa Vuittona, Valentina do Versaceja, je 22. maja, natanko za svoj 49. rojstni dan, podpisala pogodbo z modno agencijo Models1.

Čeprav so njeno kariero spremljali tako vzponi kot padci, njena hitra jeza jo je večkrat pripeljala celo pred sodišče, pravi, da v svoji preteklosti ne bi ničesar spremenila. "Mladi Naomi bi zgolj svetovala, naj si ne boji povzdigniti glasu proti rasizmu in neenakosti in naj poskrbi, da je njen glas vedno slišan."