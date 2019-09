Chiara Ferragni je pristala tudi na Forbesovem seznamu največjih vplivnežev. Foto: EPA

Dokumentarec, ki ni v tekmovalnem programu beneškega filmskega festivala, je pritegnil več pozornosti kot zveneča hollywoodska imena, film si je ogledalo 300 ljudi, več sto pa jih je ostalo pred vrati, saj je bilo zanimanje preveliko.

"Vse ji je uspelo sami. Vse, kar je imela, sta bila pameten telefon in odločnost. Je navdih ženskam in zelo smo ponosni, da je Italijanka," je ob premieri povedala ena izmed številnih Ciarinih oboževalk. Življenjski slog Ferragnijeve je le na Instagram zvabil več kot 17 milijonov ljudi.

V dokumentarcu, ki ga je režirala italijanska pisateljica in filmska ustvarjalka Elisa Amoruso, Ferragnijeva govori o svojem delu, ki danes zaobjema modno znamko, vredno 40 milijonov ameriških dolarjev. Začetki njene kariere kot modne vplivnice sicer segajo deset let nazaj, ko je zagnala svoj modni blog The Blonde Salad, ima istoimensko kolekcijo oblačil ter čevljev in dodatkov. Njena poslovna strategija, kako postati slaven prek družbenih omrežij, pri čemer ji blagovne znamke plačujejo, da promovira njihove izdelke, pa je postala študijski primer poslovne šole na Harvardu.

Na Instagramu redno deli modne nasvete, pa tudi trenutke iz vsakdanjega življenja – skrbi glede vzgoje otroka in podobno. Chiara se je namreč marca 2018 skupaj z možem, italijanskim raperjem Fedezom, razveselila rojstva sina Leoneja. Tudi v dokumentarcu je govor o italijanski kraljevski poroki, kot so poimenovali poroko enega najslavnejših italijanskih parov mlajše generacije.

"Ustvarjanje tega dokumentarca je eden najzahtevnejših projektov, ki sem si jih lotila," je Ferragnijeva zapisala pred premiero: "Pustiti nekomu drugemu, režiserju ... da pove mojo zgodbo in se poglobi v vse, kar sem doživela, je grozljivo, vendar terapevtsko. To, da sem vam lahko pokazala, kako se je moj posel začel pred desetimi leti, in da vidite, da ne gre samo za objavo lepega selfija, je bilo zame izjemno pomembno."

Foto: EPA