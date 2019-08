Obleka, ki je ime Isabel Toledo ponesla v svet. Foto: AP

Žalostno novico je ameriškim medijem sporočil Ruben Toledo, ki je obenem povedal, da je Isabel izgubila boj z rakom na prsih. Dvojica, ki se je spoznala med šolanjem, je skupaj delovala tudi v modnem svetu. Toledo je kot umetnik in ilustrator skiciral kreacije svoje ljubljene žene, med drugim tudi obleko, ki je ime Isabel Toledo ponesla v svet.

Isabel Toledo je umrla v 59. letu starosti. Foto: AP

To je obleka, ki jo je Michelle Obama nosila na inavguraciji svojega moža januarja 2009. Takrat je bila obleka deležna številnih razprav, tudi kritik. A Toledova se ni nikoli podrejala modnim smernicam, v svoje kreacije je želela vnesti drugačnost. To ji je z obleko, za katero je našla navdih v 60. letih prejšnjega stoletja in ki so jo komentatorji označili kot mešanico rumene, zelene in zlate, še kako uspelo. Isabel je pozneje za New York Times povedala, da je to barva limonske trave, zelo optimistična barva, ki žari.

"Nisem modni človek," je Toledova povedala v intervjuju za CNN. Sebe je raje imenovala inženirka: "Rada oblikujem oblačilo, da bi to stalo, da bi dobro delovalo na človeku."

Foto: AP

Isabel se je preselila iz Kube v ZDA kot najstnica, že pri osmih letih pa je pokazala ljubezen do mode, začela je šivati. Šolala se je kot modna oblikovalka na modnem institutu in pozneje na Parsonsovi šoli oblikovanja. Delovala je kot samostojna modna oblikovalka, svojo prvo kolekcijo je predstavila v newyorškem nočnem klubu leta 1984, njene kreacije pa so prodajali po luksuznih modnih trgovinah po vsem svetu. Leta 2012 je izdala avtobiografijo z naslovom Roots of Style, ki jo krasijo ilustracije njenega moža.

"Od nekdaj verjamem v modo – za vse starosti, velikosti in sloge," je Toledova povedala za revijo Interview leta 2014. "Moj ideal je različnost. Ljubim drugačnost. Obožujem spremembe."