Pri Pradi bodo zdaj uporabljali le še umetno krzno. Foto: Reuters

Prva kolekcija popolnoma brez krzna bo tista za pomlad/poletje 2020, ki bo predstavljena septembra.

Ob tem je Prada napovedala začetek sodelovanja z mednarodno organizacijo Fur Free Alliance, ki združuje več kot 40 skupin za zaščito živali in konec njihovega mučenja, piše Guardian.

Kreativna direktorica omenjene modne hiše Miuccia Prada je dejala: "V Pradi verjamemo v inovacije in družbeno odgovornost, zato smo se odločili, da ne bomo več uporabljali krzna. Raje se bomo usmerili v razvoj novih materialov, ki bodo podjetju omogočili raziskovanje novih kreativnih dizajnov, obenem pa upoštevali etična pravila."

Eden izmed mnogih protestov proti krznu. Foto: Reuters

S tem se je Prada pridružila več drugim modnim znamkam, ki ne uporabljajo več krzna. To so med drugim Gucci, Chanel, Burberry, Versace, DKNY in Coach. Lani pa je londonski teden mode postal prvi izmed najuglednejših tednov mode v svetovnih metropolah, ki je s svojih modnih stez umaknil krzno.

Poslovni direktor Prade Lorenzo Bertelli je sicer priznal, da je krzno v njihovih izdelkih predstavljajo le 0,1 odstotek vseh materialov, zato odločitev ne bo imela veliko vpliva na samo proizvodnjo in oblikovanje oblek, bo pa poskrbela za izboljšanje imidža znamke v medijih in družbi.