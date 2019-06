Gloria Vanderbilt (1924–2019). Foto: AP

Gloria Vanderbilt je mati televizijskega voditelja Andersona Cooperja, ki se ji je rodil v četrtem zakonu s pisateljem Wyattom Emoryjem Cooperjem. Andersonov starejši brat Carter je leta 1988 storil samomor. Foto: AP

"Gloria Vanderbilt je bila izjemna ženska, ki je ljubila življenje in ga živela pod lastnimi pogoji," je povedal voditelj televizije CNN Cooper. "Bila je slikarka, pisateljica in oblikovalka, a tudi izjemna mati, žena in prijateljica," je dejal.

Pri 17 letih se je poročila z agentom in filmskim producentom Pasqualom DiCicco. Foto: AP

Boj za skrbništvo

Ena najbogatejših dedinj v zgodovini ZDA, je članica ugledne newyorške družine Vanderbilt. Rodila se je 20. februarja 1924 aristokratu Reginaldu Claypoolu Vanderbiltu in Glorii Lauri Mercedes Morgan.

Pri rosnih 15 mesecih starosti je postala dedinja polovičnega deleža petih milijonov dolarjev vrednega sklada, ko je njen oče (bil je potomec nizozemskih in angleških baronov, ki so ukvarjali s transportom) umrl zaradi ciroze jeter.

Pravice do nadzora sklada so do Glorijine polnoletnosti pripadale njeni materi, s katero je veliko potovala. Zaradi razsipnega zapravljanja denarja je bila zaskrbljena teta male Glorie, kiparka Gertrude Vanderbilt Whitney, ki se je z Glorijino materjo zapletla v sodni boj za skrbništvo. Mati je boj izgubila in Gloria je prišla pod okrije tete Gertrude. Pri njej je odraščala v razkošju dvorca Old Westbury na Long Islandu. Ko je postala polnoletna, je svoji materi odvzela vse pravice do premoženja, ki ga je podedovala.

Gloria se je prvič poročila že pri 17 letih, nato pa je še trikrat skočila v zakonski stan. Dva sinova je imela z dirigentom Leopoldom Stokowskim, dva pa z Wyattom Emoryjem Cooperjem.

Bila je prava modna ikona. Foto: AP

Preizkusila se je tudi kot igralka. Foto: AP

Vanderbiltova je obiskovala elitne šole in razvijala svoj umetniški talent. Postala je znana po oljnih slikah, akvarelih in pastelih. V 70. letih se je podala v modni svet, najprej je oblikovala linijo šalov za podjetje Glentex, pozneje pa tudi linijo oblikovalskih kavbojk s svojim prepoznavnim logotipom laboda.

Kmalu je ustanovila lastno podjetje GV Ltd. Po prevari, v katero naj bi bili vpleteni njeni poslovni partnerji, in dolgem sodnem procesu se je umaknila iz modne industrije.

Leta 2001 je v Vermontu odprla svojo prvo razstavo, ki je bila kritiški uspeh, leta 2011 pa je izdala roman z naslovom Obsession: An Erotic Tale z "žgečkljivo" vsebino.