Zac Posen bo verjetno kmalu ustanovil novo podjetje. Foto: AP

39-letni obikovalec je bil med zvezdnicami in zvezdniki izjemno priljubljen, pred leti je bil tudi eden izmed sodnikov v resničnostni modni oddaji Project Runway. "Morali smo sprejeti težko odločitev. Bili smo v postopku prodaje, a nam je zmanjkalo časa," je pojasnil odločitev. "Zdaj se moram ustaviti in zbrati ter premisliti, kakšen bo moj naslednji korak in kje lahko s svojo ustvarjalnostjo in ljubeznijo zgradim novo skupnost."

V njegovi modni hiši House of Z je bilo zaposlenih 60 ljudi, ki so že dobili odpustnice, ustavili so tudi ves proizvodni in ustvarjalni proces, pišejo ameriški mediji.

Posen je sicer na septembrskem tednu mode v New Yorku predstavil novo kolekcijo oblačil, le nekaj ur pred sesutjem podjetja so na Twitterju objavili tudi poziv, da sprejemajo prednaročila za novo kolekcijo torbic linije Zac by Zac Posen. Po objavi novice o koncu podjetja pa so sporočili, da ne bodo dostavili nobenih naročil. Tudi spletna stran ZacPosen.com ni več dosegljiva.

Newyorčan je podjetje ustanovil leta 2001, ko je imel komaj 21 let in je še živel pri starših. Prijel se ga je vzdevek Čudežni deček, k slavi pa mu je pomagala tudi slavna supermanekenka Naomi Campbell.