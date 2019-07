Evropska nogometna zveza je namreč prejela kar 19,3 milijona prošenj za vstopnice nogometnih obračunov na Euru 2020, so danes sporočili iz Uefe.

Samo za finalni obračun, ki bo 12. julija prihodnje leto na londonskem Wembleyju, je Uefa prejela 1,9 milijona zahtevkov za vstopnice, kar je 22-kratna zmogljivost slovitega angleškega stadiona. Vstopnice za polfinalni tekmi v Londonu ter za skupinske tekme v Münchnu in Amsterdamu so prav tako med najbolj zaželenimi, tudi želje za slovesno odprtje Eura, ki bo 12. junija v Rimu, so presegle osemkratno zmogljivost olimpijskega stadiona.

Prvenstvo bo sicer gostilo kar 12 držav: Azerbajdžan, Danska, Anglija, Irska, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Rusija, Škotska in Španija.

Evropsko nogometno prvenstvo bo gostilo kar ducat držav. Foto: EPA

Iz Uefe so še sporočili, da so prošnje za vstopnice, skupno jih je torej več kot 19 milijonov, močno presegle 11 milijonov zahtevkov za Euro 2016 v Franciji, skupno pa so prošnje prispele iz kar 213 držav sveta.

Skupno je za nogometne boje na EP-ju 2020, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, na prodaj torej tri milijone vstopnic. Uefa jih bo 1,5 milijona razdelila s pomočjo loterije še pred koncem meseca, 12. julija se je končala prva faza prodaje. Naslednja faza prodaje bo decembra po žrebu skupin, ko bodo navijači zahtevke lahko oddali prek držav udeleženk Eura.