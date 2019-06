Slovenija je v Rigi s petardo proti Latviji prišla do najvišje gostujoče zmage v kvalifikacijah za EP oz. SP. Predtem sta bili najvišji zmagi v gosteh z 0:3 pri Luksemburgu (8. septembra 2007 v boju za Euro 2008) in pri San Marinu (14. oktobra 2009 v igri za SP 2010). Foto: EPA

Latvija - Slovenija 0:5. Prvo soočenje dveh slovenskih nogometnih selektorjev se je razpletlo z izdatno zmago. Prvič na kvalifikacijski tekmi za EP in/ali SP je Slovenija v gosteh dosegla pet golov!

Višja gostujoča zmaga samo še na prijateljskih

"Izgledalo je lahko, a je naš odnos na začetku tekme je rešil vse dvome. Tekmo smo takorekoč zaključili že v 1. polčasu. Mogoče bi lahko dali še kakšen gol več, za še več samozavesti, a tudi z izidom 5:0 moramo biti zadovoljni," je dvakratni strelec Iličić obžaloval še višje zmage, s čimer bi ogrozili rekord reprezentance. Slovenija je februarja 1996 na Malti s 7:1 premagala Islandijo, februarja 1999 pa v Muscatu s kar 7:0 razbila Oman, obe srečanji pa sta bili prijateljski.

Prerojeni Slovenci že do odmora do vrha napolnili mrežo Latvije

Pod pritiskom obvezne zmage le zaigrali

"Zavedali smo se, če želimo aktivno igrati, moramo pozabiti na poraz z Avstrijo. Vedeti moramo, da Avstrijci niso kar ena ekipa, a domačo tekmo z njimi bo potrebno zmagati. Nocoj smo pokazali, da zmoremo, da smo še vedno v igri, tudi pod pritiskom. Pokazal se je značaj ekipe," je Iličić sporočil, da je bila zmaga v Rigi samo predpogoj in da se bodo za poraz v Celovcu morali oddolžiti Avstrijcem na povratni tekmi v Sloveniji.

"Ko zadaneš toliko golov, uživaš. Zlasti v 1. polčasu smo zelo dobro igrali, že dolgo časa nismo tako kombinirali. Od tukaj naprej moramo nadaljevati, čakajo nas nove tekme. Zdaj sledi premor, dopust, potem pa priprave na novo sezono. Zadeli smo takorekoč iz prve priložnosti, tako zatem dosegli še drugi gol. Pomembna je zmaga, saj smo bili na začetku pod določenim pritiskom, a tega smo se zavedali in se temu primerno obnašali na igrišču," je tekmo s skromno Latvijo povzel 31-letni Kranjčan, pri čemer je sam pozabil, da mu je v prvi napadalni akciji tekme prečka preprečila uvodni gol. Slovenija je nazadnje 4 gole v enem polčasu natresla aprila 2003, ko je v Ljubljani premagala Ciper s 4:1, pri čemer je bil izid postavljen že do odmora.

Dva gola iz 2 strelov v okvir vrat, prečka, 3 zgrešeni streli, 3 blokirani,, 3 ključne podaje, 8 uspešnih preigravanj v 8 poskusih,12 dobljenih dvobojev od 15 ... Josip Iličić je bil z naskokom igralec tekme, po algoritemski oceni SofaScore si je prislužil odličnih 9,6. Foto: Reuters

Septembra doma s Poljsko in Izraelom

Po 4. od 10 krogov kvalifikacij za vseevropski Euro 2020 je v skupini G Latvija Slaviše Stojanovića prikovana na dno brez ene same točke. Na vrhu je s popolnim izkupičkom 12 točk Poljska, vmes pa se je nagnetla četverica reprezentanc, kar napoveduje napet četveroboj za 2. mesto, ki tudi prinaša nastop na evropskem prvenstvu v nogometu.

"Iskreno? Sam nikoli ne gledam na lestvico. Odvisni smo sami od sebe. Če bomo zmagovali, bomo prišli tja, kamor si želimo. Če ne bomo, si bomo sami krivi. Ne smemo že zdaj gledati na lestvico, tja se pogleda ob zadnji tekmi in tako se moramo tudi obnašati," je zvezdnik Atalante v mešani coni za novinarje zavrnil igro kombinatorike. Že takoj po tekmi je pred kamerami TV Slovenije Iličić poudaril: "Zdaj moramo naslednji dve tekmi doma nujno dobiti." Slovenci kvalifikacije jeseni nadaljujejo z dvema domačima tekmama: najprej 6. septembra v Ljubljani gostuje Poljska, tri dni kasneje pa bodo Stožice gostile še Izrael.

Iličić tik pred odmorom unovčil veliko zmedo v obrambi Latvije

Lahko Latvijci sploh komu zagodejo?

"Lepo je zmagati zlasti za konec sezone in še na gostovanju. A vedeti je treba, da Latvija ni na našem nivoju, pri čemer mi nismo smeli kiksniti. Gremo naprej, v nove tekme, v nova dokazovanja, nove kvalifikacijske tekme, kjer bomo videli ali smo iz pravega testa. Latvijcem želimo uspešnejše nadaljevanje kvalifikacij, tudi da odščipnejo komu drugemu kakšno točko za nas," je za konec Jojo oz. Prof izrazil tudi željo, da bi Slovenija vseeno dobila nekaj pomoči s strani Baltov, ki pa so resnično daleč od leta 2004 in upravičeno sodijo med evropske nogomete eksote.

Zadetka za obolelega pomočnika selektorja

"Gola posvečam Benetu (Igorju Benedejčiču). Dobro ga poznam. Gola sta za njega in da čim hitreje okreva," je strelec uvodnih dveh golov Slovenije, ki sta bila hkrati prva za člansko reprezentanco, Domen Črnigoj začel druženje z novinarji po tekmi na stadionu Daugava v latvijski prestolnici, kjer se je med 4 tisoč gledalci zbralo tudi 170 Slovencev. Pomočnik selektorja in lani novembra za dve tekmi v. d. Igor Benedejčič je na začetku reprezentančnega zbora nenadoma obolel in pristal v bolnici, kjer je bila potrebna vaskularna operacija.

23-letnik iz Škofij, nogometni otrok Kopra, zadnja 4 leta igra za Lugano v Švici. Krilni vezist je bil član vseh mlajših reprezentanc Slovenije,kjer je na različnih ravneh zbral 18 nastopov in prispeval 5 golov. Za člansko reprezentanco je debitiral marca lani proti Avstriji, ob prvih golih pa se od prej lahkopohvali z dvema podajama. Foto: EPA

"Dobro smo analizirali poraz z Avstrijo, kje smo naredili napake. Proti nasprotniku, ki je sicer precej lažji, smo spustili žogo na tla in si priigrali zelo veliko priložnosti, takoj zadeli, kar je omogočilo lažjo igro. Zasluženo smo visoko zmagali, lahko bi tudi še s kakšnim golom več," je tudi Črnigoj obžaloval, da ni bila zmaga, komajda peta na zadnjih 22 gostovanjih, še višja.

O hat-tricku ni razmišljal

"Zmaga pomeni dvig samozavesti tako za posameznike kot ekipo. Še vedno smo v igri za kvalifikacije. Morali smo zmagati, kar smo dosegli, tako da smo zadovoljni.

Igram za ekipo, niti ni mi padlo na misel, da bi lahko šel po hat-trick. Izboril sem enajstmetrovko, katero je kot dogovorjeno prevzel Iličić," je 23-letnik iz Škofij poudaril svojo podrejenost ekipi in neobremenjeost z goli.

"Latvijcev nismo podcenjevali, tudi proti Izraelu so si ustvarili nekaj priložnosti, lahko da so se v petek tudi iztrošili. A ob našem pristopu nocoj niso niti imeli možnosti.

Hvaležen sem za priložnosti, ki jih dobivam. Danes sem se oddolžil s tema dvema goloma. Nič, samo tako naprej delati, igrati v klubu in v nadaljevanju ciklusa še več zmagovati," je bil vesel v ponedeljek najmlajši Slovenec v začetni postavi.

Z 2 goloma v 3 minutah ob boku Novakovića

"Štiri reprezentance smo zdaj skupaj, mislim, da bo enakovreden boj vse do konca. Ne smemo popuščati, odigrati vsako tekmo maksimalno in zbrati čim več točk," je recept za naprej po Črnigoju, ki si bo za vedno zapomnil 11. tekmo za reprezentanco Slovenije. V 24. in 26. minuti je dvakrat zadel, pred njim je dva gola v vsega treh minutah v dresu s slovenskim grbom dosegel le Milivoje Novaković 11. oktobra 2013 proti Norveški (3:0).

Dva gola Črnigoja v treh minutah

Pri Kopru vzgojeni nogometaš zadnja 4 leta igra za Lugano v Švici, kjer se je letos razveselil visokega 3. mesta in s tem neposredne uvrstitve v skupinski del Evropske lige. Krilni vezist, ki igra tako na levi kot desni strani je v minuli švicarski superligi sicer ostal brez gola, zato pa je dvakrat zadel v pokalu. Na 127 tekmah za Lugano je prispeval 9 golov in 12 podaj, zaenkrat pa še ne ve ali bo ostal v Švici še peto leto.

Najprej doma plačati zapitek, nato dopust

"Zdaj grem na krajši dopust, pri tem upam, da se bo v roku 10 dneh rešilo okoli kluba. Črnigol - Tudi že v Švici so poskušali s tem. Upam, da se bo vzdevek zdaj obdržal, da bo golov čim več in predvsem, da bomo več zmagovali," je še vzdevek pokomentiral Škofijot, ki je tudi razkril koga je takoj poklical po krstnih dveh reprezentančnih golih.

"Sanje vsakogar. Najprej debi za reprezentanco, nato prvi gol. Sam sem v garderobi takoj poklical očeta, vsi doma so presrečni, sam tudi. Stvar, ki jo nikoli ne pozabiš. Oče se je smejal, rekel je, da so v Kopru v treh kafičih že odprti računi, ki jih moram it jutri poravnati," je v smehu Črnigoj izdal svojo prvo nalogo ob vrnitvi v domači Koper.