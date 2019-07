Miha Obal, tehnični direktor v skupini Outfit7 Limited, je na sklepni predstavitvi povedal: "Letošnji Talent Camp je bil vrhunski! V 40 urah je 30 mladih, ki so imeli ves čas podporo več kot 25 mentorjev, izdelalo šest mobilnih iger." Na moje vprašanje, ali bomo katero od njih dejansko lahko brezplačno prenesli na svoje prenosne telefone in jih igrali, je razložil: "V treh dneh ne moreš narediti igre, ki bi bila primerna za na trg. Se pravi, da bi zadostila vsem kriterijem in pogojem, ki jih imajo te trgovine z aplikacijami za mobilne igre. So pa to dobri začetki in po dogovoru se da narediti marsikaj. Lani – na primer, ko je Talent Camp trajal 14 dni – sta bili dve skupini tako uspešni, da smo potem z njima nadaljevali in dodelali dve mobilni igri ter ju poslali na trg v platformi Android. To sta Tiki Tag in Disco ant, ki sta še danes zelo uspešni."

Govoreči Tom še danes osvaja na milijone igralcev. Sicer pa sta na lanskem 4. Talent Campu nastali Disco Ant, 2D-mobilna ritmična igra o mravlji, ki obožuje disko glasbo in pa Tiki Tag, kjer igralci začnejo igrati kot en sam član plemena, ki poskuša skupaj zbrati večje pleme Tiki, s katerimi se trudi ubraniti pred barbari, ki jih napadajo. Obe igri sta brezplačni in ne vsebujeta oglasov, na kar so razvijalci še posebej ponosni. Foto: Tanja Mojzer

Mednarodni udeleženci in mentorji

Outfit7 je velika mednarodna korporacija, ki je registrirana v Veliki Britaniji, s sedežem na Cipru. Pisarne so v Sloveniji, Španiji, Cipru, Kitajski in Veliki Britaniji. Letošnji udeleženci brezplačnega poletnega Talent Campa v Sloveniji so bili izbrani izmed 110 kandidatov, kot rečeno, jih je bilo na koncu izbranih 30, prihajali pa so iz Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije, Slovaške, Avstrije, Italije, Španije in Portugalske. Bili so razdeljeni v šest skupin, vsaka je imela nalogo izdelati svojo mobilno igro, pri čemer jim je bilo na voljo več kot 25 mentorjev, strokovnjakov z različnih področij, ki so potrebna za izdelavo mobilnih iger, so pa prav tako kot udeleženci iz različnih držav.

Letos prvič le štiri dni

"Ti "game jami" po navadi potekajo tako, da so čim bolj neprekinjeni in da trajajo kakšen vikend. Mi smo to malce podaljšali na štiri oz. intenzivno tri dni, kar je tudi naša letošnja novost, ker je v dozdajšnjih štirih letih to potekalo 14 dni. Skrajšali smo ga pa zato, ker smo videli, da v dveh tednih ne moremo zadovoljiti več udeležencem, ki si želijo te mednarodne izkušnje, prav tako pa se je izkazalo, da si le redki lahko vzamejo toliko časa, ker se ne prijavljajo samo študentje, ampak dejansko tisti, ki jih to zelo zanima, so pa tudi različnih starosti. Tako da smo letos prvič začeli vse te izkušnje upoštevati in smo sprejeli več različnih udeležencev v starosti od 18 do nekje 40 let. Kriterij je bil, da jih ustvarjanje mobilnih iger resnično zanima in da imajo neko znanje, s katerim lahko to izvedejo in se še marsikaj dodatnega naučijo, predvsem pa, da razširijo svoja obzorja na področju mobilnih iger," razloži Miha Obal.

"Dela se torej ves dan oz. kako je sploh mogoče v treh dneh izdelati mobilno igro?" vprašam. "Začnemo ob sedmih zjutraj, potem pa je nekje do polnoči ali po dogovoru še dlje, pisarna odprta. Nimamo nobenega posebnega urnika, po želji si vzamejo odmor za kosilo, malico, kavico (kuhinja je večino časa odprta), na voljo imajo tudi veliko sprostitveno sobo, kjer lahko preizkušajo različne igre, igrajo ročni nogomet, poslušajo glasbo oz. se sproščajo po svoje. Načeloma so vsi ti ljudje zelo adrenalinski, tako da jim je ta oblika dela in sprostitve zelo blizu. Sami želijo biti tukaj in zato imajo proste roke. Jim je pa v interesu, da se naučijo kaj novega, tako da zato smo letos rekli, da bo to vse skupaj krajše in intenzivnejše," je nadaljeval Miha Obal, tehnični direktor, ki je hkrati tudi eden od mentorjev.

Letošnja zmagovalna skupina, ki je izdelala igro Panda Rolls. Foto: Outfit7

Najboljša letošnja igra

"Letošnja tema je retro, kar pomeni "piksel art", torej igre, ki so se igrale včasih. Ni pa nujno, da skupina ustvari retro igro, to je le neke vrste želja oziroma usmeritev, da imajo rdečo nit celotnega dogodka," je pojasnila Daša Rankel Omerovič. Po težki odločitvi žirije je zmagovalec Talent Campa 2019 postala ekipa, ki je naredila igro z imenom Panda Rolls. Ideja igre, ki so jo predstavili, je, da poskuša igralec na vsaki stopnji, od začetka do cilja, varno pripeljati čim več pand. Na poti jih čakajo ovire in izzivi. "Smo pa podelili še nekaj drugih nagrad, npr. za ekipo, ki je najbolj uigrana, za ekipo, ki je naredila igro z najmanj napakami, za igro, ki je najbolj retro in podobno. Gre za to, da damo udeležencem vedeti, da ni pomembna le zmaga, temveč izkušnja, in da pozitivno pogledamo na celotno dogajanje ter pohvalimo ekipo, če je izstopala s čim drugim, čeprav ni zmagala," je še dodala Daša Rankel Omerovič, sodelavka Outfit7, pisarne v Sloveniji, ki skrbi za predstavitve podjetja in dialog z novinarji, predvsem tujimi.

Nekaj mnenj letošnjih sodelujočih



Zakaj si se odločil za obisk poletnega Talent Campa v Sloveniji; katera znanja si želel najbolj izpopolniti?

"Tega srečanja sem se udeležil, ker obožujem mobilne igre. Želel sem tudi srečati nove ljudi in z njimi lepo preživeti teh nekaj dni. Moja želja je bila izdelati 2D-igro, ker je že nekaj časa, odkar sem izdelal prvo." (Giorgio, mobilni razvijalec, Italija)



Velika sobana z več različnimi oddelki za sprostitev in "strokovno igranje iger". Sicer jo vsi zaposleni v podjetju s pridom uporabljajo skozi vse leto, saj mobilni razvijalci slovijo po adrenalinu tako na delovnem mestu kot tudi v prostem času. Foto: Tanja Mojzer

Glede na to, da nimate urnika oz. si sami razporejate čas, ko intenzivno delate in imate prosti čas. Je to pozitivno in vam je tako bolje ali bi raje imeli usmerjen urnik (npr. da vsi delate 45 minut in imate nato odmor)?

"Udeležila sem se že več game jamov in po izkušnjah je najučinkoviteje, da si udeleženci sami razporedijo čas ter delajo tako, kot jim najbolj ustreza. Seveda je pomembno, da se uskladijo s svojo ekipo. Ni nujno, da bolj usmerjen urnik ustreza vsem udeležencem." (Hana, Game Designer, Slovenija)

Kaj je bila daleč najboljša stvar na tem Talent Campu? Kaj si boste najbolj vtisnili v spomin?

Najbolj mi je bila všeč pomoč celotne ekipa Outfit7, še posebej mentorjev, ki so se res potrudili in nam pomagali. Nam (ilustratorjem) so se ponudili in nam pregledali portfolie, nas usmerili in podali komentarje. In ker ga sama še nisem sestavila, so mi dali napotke, kako naj si ga sestavim." (Uršula, Ilustrator, Slovenija)

Ste sicer tudi sami velik ljubitelj igranja iger na mobilnem telefonu? Se je ljubezen do ustvarjanja iger rodila na podlagi igranja?

"Sem strasten igralec, igral sem jih na konzolah, PC-ju in zdaj na prenosnem telefonu. Igre na prenosnih telefonih se mi zdijo zanimive, odkar so postale trend in so nekaj novega, sem pa zelo zainteresiran za tehničen del iger. Ja, lahko rečem, da sem postal njihov razvijalec, ker sem jih že od nekdaj tako zelo rad igral." (Adrian, Game Developer, Slovaška)



Za izdelavo mobilne igre je potrebnih več različnih strokovnjakov. Foto: Outfit7

Kaj menite, kakšno prihodnost čakajo aplikacije za igranje iger na prenosnem telefonu? Bo vedno več ljudi posegalo po njih ali se bo ta strast morda po vašem mnenju umirila?

"Po mojem mnenju imajo mobilne igre zelo svetlo prihodnost. So zelo preproste za uporabo, seveda tudi prenosne in jih lahko igraš kjer koli. Sčasoma bodo prenosni telefoni postali še zmogljivejši in cenejši, tako da bo tudi več ljudi posegalo po igranju." (Margarida, Developer, Portugalska)



Podjetje Govorečega Toma v številkah

Otfit7 Limited je eno izmed najhitreje rastočih multinacionalnih družinskih podjetij na svetu. Najbolj je znano po svoji vodilni franšizi Talking Tom and Friends, ki je postala čez noč globalna senzacija leta 2010. Od takrat se je podjetje tako razširilo, da danes izdelujejo zmagovalne igre, animirane serije 3D CGI, digitalno videovsebino, glasbene videoposnetke, ki segajo do grafikonov, imajo številne licenčne produkte, YouTube kanal, YouTube videoprodukcijo in še kaj. Do zdaj imajo približno devet milijard prenosov mobilnih iger, vsak mesec pa kar okrog 350 milijonov igralcev.



"V prijavi so udeleženci morali navesti, kaj jih veseli, kje se počutijo močni v ustvarjanju mobilnih iger. So si pa udeleženci zelo različni po znanju – od game dizajna, torej kako določene mehanike delujejo, do game umetnikov, ki rišejo v 2D- in 3D-grafiki mobilnih iger, in pa seveda razvojnikov, ki potem to vse skupaj združijo in oblikujejo končni izdelek. Zelo težko bi se torej nekdo udeležil tega srečanja popolnoma brez izkušenj, ker to ni poletna šola, kjer bi se stvari od začetka učili, ampak gre za to, da se ljudem, ki jih resno zanima razvoj igre, odprejo določena vrata. Da se lahko družijo z našimi zaposlenimi, mentorji in da nadgradijo svoje znanje, da vidijo, kje so, kje lahko še dopolnjujejo svoje izkušnje. Eden od primarnih ciljev je namreč tudi ta, da lahko tukaj v Sloveniji nekaj resnega prispevamo na področju svetovnih mobilnih iger," je razložil Miha Obal, tehnični direktor v skupini Outfit7, pisarna v Sloveniji. Foto: Tanja Mojzer