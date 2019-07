Kira Marie Peter-Hansen je na evropskih volitvah konec maja kandidirala na listi danske socialistične ljudske stranke. Pred njo je na listi kandidiral Karsten Hønge, ki je bil tudi izvoljen, vendar se je pozneje odločil, da se svojemu sedežu v Bruslju odpove, saj se je na junijskih volitvah znova potegoval tudi za sedež v danskem parlamentu. V Bruslju ga je tako nadomestila mlada Kira Marie Peter-Hansen, ki se uvršča v evropsko Skupino Zelenih/Evropske svobodne zveze.

Peter-Hansen, ki je bila v času izvolitve še študentka, priznava, da jo je kar malo strah, kako se bo znašla v evropski politiki, po drugi strani pa se mandata zelo veseli, je povedala za BBC in v smehu dodala: "Še pripravniki so dve leti starejši od mene." Do zdaj je bila najmlajša poslanka v Bruslju Ilka Schroeder iz Nemčije, ki je imela leta 1999, ko je bila izvoljena, 21 let in pol.

Čuti se dolžna dokazati, da so mladi politiki dobri

Peter-Hansenova pa je še mlajša. "Ne vem, ali bodo name gledali kot na nekega otroka, ki tukaj nima česa početi, ali me bodo člani drugih strank spoštovali," je pojasnila svoje strahove in dodala, da jo sočasno ta strah tudi motivira. "Kot predstavnica mladih na splošno, pa tudi mladih, ki so v politiki, se čutim dolžno pokazati svetu, da smo mladi politiki prav tako dobri kot starejši," je dejala.

In kaj bo prvi cilj oziroma težava, na katero se bo mlada političarka osredotočila? Podnebne spremembe, seveda – saj je vendar članica zelenih. Poleg tega pa je prepričana: "Če imaš možnost, da nekaj spremeniš, jo moraš zagrabiti."

"Delaš majhne korake in čakaš velike spremembe"

"Politika je res težka, lahko delaš le majhne korake in čakaš velike spremembe," še pravi in dodaja, da upa, da bo novi Evropski parlament pri oblikovanju proračuna več pozornosti namenil podnevnim spremembam, raziskavam in omejevanju oz. zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida. "Veliko ljudi je volilo zame, zato moram storiti vse, kar lahko, da izpostavim teme, ki se njim zdijo pomembne," je še prepričana.

Njen osebni izziv pa bo, priznava, kako najbolj "zeleno" vsak mesec potovati iz Danske v Bruselj in nato še v Strasbourg. "Vsakomesečna selitev 3.000 ljudi iz Bruslja v Strasbourg ni prijazna do okolja," opozarja in dodaja, da bo verjetno morala v Bruselj leteti, v Strasbourg pa bo pot nadaljevala z vlakom.

V Bruslju ji sicer kot predstavnica Danske (in celo iste stranke) dela družbo tudi najstarejša evroposlanka – to je 74-letna Margrete Auken. Najstarejši evroposlanec v tokratnem parlamentu je sicer 82-letni Silvio Berlusconi.