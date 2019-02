Russel White in Howard X sta marsikoga vsaj za nekaj trenutkov prepričala, da sta voditelja ZDA in Severne Koreje. Foto: Reuters

Nekaj dni pred drugim srečanjem med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se bo prihodnji teden zgodilo v vietnamski prestolnici, sta se v mestu že srečala njuna imitatorja, ki sta vzbudila ogromno pozornosti.

Imitatorja sta na vsakem koraku pritegnila ogromno pozornosti. Foto: Reuters

"Zavzemava se za mir," je ob tem povedal Trumpov dvojnik Russel White, ter dodal, da se poleg druženja s Kim Džong Unom veseli tudi golfa in vietnamske hrane. Njegov kolega, Howard X, je pozornost javnosti pritegnil že pred prvim srečanjem med Trumpom in Džong Unom v Singapurju, kjer je bil začasno tudi pridržan, kot severnokorejski voditelj pa se je pojavil tudi na lanskih zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji.

Imitatorja obeh voditeljev sta se srečala v hotelu Metropole, kjer so ju obkrožali fotografi in snemalci, nato pa je posredovalo hotelsko osebje, ki ju je prosilo, naj zapustita stavbo. Par se je nato pojavil še pred hanojsko operno hišo, kjer je dodobra nasmejal zbrano množico.

Želita si okrepitev

Imitatorja severnokorejskega voditelja so izprašale tudi vietnamske oblasti, ki so ga opozorile tudi na možnost deportacije. "Rekli so, da je to za mesto zelo napet čas in da s kolegom, ki imitira Trumpa, oblastem povzročava nepotrebne motnje," je Howard razložil v zapisu na družabnem omrežju, kjer je razkril tudi, da je moral podpisati izjavo, da ne bo dajal nobenih intervjujev v vlogi Kim Džong Una.

Imitatorja sta izrazila željo, da bi se jima pridružili tudi imitatorji drugih svetovnih voditeljev. Foto: Reuters

Howard, ki prihaja iz Avstralije, se z oponašanjem Kim Džong Una preživlja, da se pripravi na nastop pa porabi približno tri ure. "Dobra stvar pri tem je, da se Kim vedno ukvarja s čim, kar je za javnost zanimivo, tako da je vedno aktualen. Tako kot Trump," je povedal v Vitetnamu in razkril, da za posamezno pojavitev računa vsaj 3500 dolarjev, enkrat pa je z enim nastopom zaslužil celo 15 tisoč dolarjev.

Howard X in Russel White sta na srečanju izrazila željo, da bi ju okrepila ekipa drugih imitatorjev svetovnih poltikov. Najbolj bi si želela družbe nekoga, ki oponaša ruskega predsednika Vladimirja Putina ali kitajskega predsednika Ši Džinpinga.