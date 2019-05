Dekleta bodo v novih reprezentančnih dresih zaigrala tudi na bližajočem se evropskem prvenstvu. Foto: KZS/www.alesfever.com

S sodelovanjem Košarkarske zveze Slovenije in uradnega opremljevalca reprezentance Adidasa so slovenske košarkarice in košarkarji dočakali novo podobo reprezentančnega dresa. Uradni opremljevalec slovenskih košarkarskih reprezentanc je pri oblikovanju novega dresa sledil priporočilom Olimpijskega komiteja Slovenije. Tako bodo košarkarji in košarkarice igrali v dresih, na katerih poleg bele kraljujeta še zelena in modra barva, ki predstavljata vodo in mladost ter rast.

Tudi najnovejši dres krasi Triglav, tradicionalen slovenski simbol. Foto: KZS/www.alesfever.com

Nov dres slovenskih košarkarskih reprezentanc je bil razkrit na eni izmed večjih rekreativnih prireditev pri nas, dm teku za ženske. Na dogodku so tekačicam nagrade podeljevale košarkarske reprezentantke Annamaria Prezelj, Zala Friškovec in Eva Rupnik, ki niso slutile, da bodo prav one tiste, ki si bodo prve nadele prenovljeni dres.

"Presenečenje je res super uspelo. Adidas je znova naredil lep in kakovosten dres, komaj čakam pripravljalni tekmi prihodnji konec tedna, da ga s soigralkami tudi uradno preizkusimo. Še posebej pa sem vesela, da bomo tokrat prav dekleta tista, ki se bomo prva predstavila v dresu z novo podobo," je po razkritju novega videza reprezentančnih dresov povedala Annamaria Prezelj.

"Po tihem smo upale, da bomo na prvenstvu zaigrale v novi podobi dresov. Dres mi je izjemno všeč. Vse ga bomo s ponosom nosile in se po najboljših močeh borile za reprezentančne barve," je ob predstavitvi novega dresa povedala reprezentantka Zala Friškovec.

Slovenske reprezentantke bodo nove drese prvič oblekle že konec tedna na turnirju v Laškem, kjer jih čakata dvoboja z reprezentancama Češke in Hrvaške. Še posebej ponosno pa bodo v dresih zaigrale na bližajočem se evropskem prvenstvu, ki bo potekalo v Srbiji in Latviji.