Nebotičniku, ki je sicer še v gradnji, pravijo bunker milijarderjev. Svoje bivališče si je tukaj omislil tudi glasbenik Sting. Foto: EPA

Gre za razkošno 2.230 kvadratnih metrov veliko "mansardo" na vrhu stolpnice Vornado v New Yorku. Stanovanje, v katerem uživa ustanovitelj podjetja Citadel Kenneth Griffin, ima 16 spalnic in neoviran razgled na Centralni park vse do Harlema. Masivna rezidenca obsega kar tri etaže za zdaj še nedokončanega nebotičnika, ki ga je zasnoval Robert A. M. Stern. Izklicna cena je bila 250 milijonov dolarjev.

Kenneth Griffin je ustanovitelj podjetja Citadel Citadel, enega največjih svetovnih podjetij za alternativno upravljanje naložb. Foto: AP

51-letnik je z nakupom, kljub temu da je bil znesek pod izklicno ceno, podrl rekord najdražjega stanovanja, ki ga je leta 2014 postavil upravljavec naložbenih skladov Barry Rosenstein. Za svojo prestižno stanovanje na Hamptonsu je ta odštel nekaj več kot 100 milijonov dolarjev.

V začetku tega leta je Griffin, čigar premoženje ocenjujejo na 8,84 milijarde dolarjev, v Čikagu podrl nepremičninski rekord, ko je kupil večnadstropno stanovanje za 58,75 milijona dolarjev, poroča Business Insider. Leta 2015 je kupil stanovanje v Miami Beachu za 60 milijonov dolarjev in s tem postavil še rekord za najdražje etažno stanovanje v Miamiju.

Deseterica najdražjih

Med deseterico najdražjih stanovanj oziroma bivališč v letu 2019 je še eno stanovanje na isti lokaciji kakor Griffinovo, ima pa le štiri spalnice in je bilo prodano za 92,7 milijona dolarjev.

Na drugem mestu po ceni je graščina v predelu Los Angelesa Holmby Hills. Stanovanje, veliko 5.200 kvadratov s 13 spalnicami in 14 kopalnicami, je bila prodano za 119,8 milijona dolarjev. Tretjo stopničko med najdražjimi je osvojila 3.500 kvadratov velika graščina ob obali v Palm Beachu na Floridi z imenom La Follia, ki se je prodala za 110,3 milijona dolarjev.

Eno izmed najdražjih stanovanj si lasti ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, ki je maja na 5. aveniji na Manhattnu kupil mansardo in še dve stanovanji za skupaj 81 milijonov dolarjev. Njegovo najnovejše bivališče ima skupaj 12 spalnic in meri skoraj 1.600 kvadratov.

John Griffin, ustanovitelj Blue Ridge Capital si je na 67. ulici vzhodnega dela Manhattna kupil hišo z 2.800 kvadrati za 77,1 milijona dolarjev.

Zraven omenjenih so med prvo deseterico še graščine v Malibuju, Bel Airu, Beverly Hillsu v Kaliforniji ter La Folliji podobna zadeva v Palm Beachu, ki jo je za 99,13 milijona dolarjev za umik od newyorških zim kupil Ken Griffin.