Za mladiča, ki še nima imena, skrbi njegova mati, triletna Cherry. Skupaj s štiriletnim očetom Pangom sta v živalski vrt Bregzoo v mestu Halle prišla leta 2016.

Mačji pande se prehranjujejo z bambusom, tako kot njihovi veliki bratranci pande. Njihovo populacijo v divjini ocenjujejo na le okoli 10.000, zlasti zaradi izgube habitata in krivolova, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Vrsta je kot ogrožena navedena tudi na rdečem seznamu Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN). Se jih pa okoli 50 vsako leto skoti v živalskih vrtovih po Evropi.

Ima rakunji rep in medvedje šape, obraz pa ima mačje, medvedje in pandove poteze. Pleza kot opica, počiva in umiva se kot mačka in je bambus kot orjaški panda. Sistematska uvrstitev te zanimive vrste je bila dolgo uganka in še danes se znanstveniki trudijo natančno določiti njihove sorodstvene odnose z drugimi zvermi.

Mačjega pando premore tudi ljubljanski živalski vrt. Kot je navedeno na njihovi spletni strani, je to za marsikoga najbolj ljubka žival, saj je videti kot prikupna mešanica različnih "zverinic".