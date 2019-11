Cesarjev vnuk se je na to sodišče pritožil zaradi globe, ki so mu jo na upravnem naložili zaradi poimenovanja njegove spletne strani karlvonhabsburg.at. Na njej je sebe poimenoval Karl von Habsburg, kar pa ni v skladu z avstrijskim zakonom, s katerim so bili po padcu monarhije ukinjeni plemiški nazivi.

Foto: EPA

Obsodili so ga na 70 evrov globe oziroma štiri ure nadomestne zaporne kazni. Upravno sodišče je pozneje to kazen sicer preklicalo, je pa ostalo pri izreku krivde za obsojenega.

58-letni Karl Habsburško-Lotarinški pa je menil, da mu je bila kršena pravica do svobode govora, družinskega življenja in enakosti pred zakonom.

Kazni mu ne bo treba plačati

Kot je zdaj razsodilo ustavno sodišče, zakon iz leta 1919, s katerim so ukinili plemstvo in njene nazive, ne more predstavljati kršitve ustave že zaradi tega, ker gre za zakon na ravni ustave in je "sredstvo za vzpostavitev demokratične enakosti".

Ustavni sodniki so se sicer ukvarjali tudi z vprašanjem, da je predvidena globa za uporabo plemiškega naziva v 100 let starem zakonu še vedno navedena v kronah.

V zakonu je namreč navedeno, da se kršitev kaznuje "z denarno kaznijo do 20.000 kron". Sodniki so se strinjali, da kazni "do 20.000 kron" ni več mogoče uporabiti, saj ta ni izražena v evrih.