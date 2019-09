V prvem bi pobiranje prispevka, ki ga zdaj poznamo kot dopolnilno zavarovanje, prenesli v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Foto: BoBo

Koalicija je na sestanku pred vlado soglašala s predlogom, po katerem bi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja reševali v dveh korakih. V prvem bi pobiranje prispevka prenesli v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v naslednjem koraku pa bi pripravili solidarnostno lestvico pri pobiranju tega prispevka.

Predlog sprememb zakonodaje je v sredo že vložila Levica in zajema ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma prenos le-tega v obveznega. Ob tem pa predlog ureja tudi dvig prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje za različne kategorije zavarovancev, s katerimi bi ob ukinitvi dopolnilnega zavarovanja zagotovili izpad sredstev.

V drugem koraku priprava solidarnostne lestvice

Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je danes ob robu seje vlade pojasnil, da sta ministrstvi za zdravje in za finance pripravili alternativni predlog. V prvem koraku bi tako pobiranje sedanjega prispevka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli na ZZZS in bi postal obvezni prispevek. Na začetku bi bil enak za vse, v drugem koraku pa bi s pripravo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pripravili t. i. solidarnostno lestvico pri pobiranju tega prispevka.

Kot je dejal Šabeder, bi s prenosom prispevka na ZZZS obseg zbranih sredstev ostal enak oziroma bi se povečal za sredstva, ki jih sedaj porabijo zdravstvene zavarovalnice za lastno delo.

Sledijo usklajevanja z Levico

S poslansko skupino Levice se po Šabedrovih besedah o predlogu še niso pogovarjali, najverjetneje se bodo dobili v naslednjih dneh. Termin naj bi po ministrovih napovedih dogovorili že danes. Z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja namreč Levica še vedno pogojuje tudi svojo podporo proračunu.

Minister Šabedej je še pojasnil, da bodo svoj predlog lahko vložili šele, ko bodo stekli postopki glede zakona, ki ga je vložila Levica. Šli pa bodo po ustaljenem postopku, zakon bo predlagala vlada, šel bo v javno razpravo in ga bodo uskladili z Ekonomsko socialnim svetom. Šabeder pa po vložitvi predloga pričakuje burno razpravo in negativno kampanjo zavarovalnic.