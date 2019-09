"Vsebinsko smo zakon s koalicijo v večji meri uskladili in tudi finančni del smo v veliki meri močno zbližali," je pojasnil koordinator Levice Luka Mesec. Pogajanja o financah se bodo nadaljevala prihodnji teden.

"Sprejetje tega zakona je pogoj za podporo proračunu, dokler nas vlada ne prepriča o nasprotnem, je naš glas naravnan na proti," je poudaril Mesec.

Foto: BoBo

Po ponedeljkovih usklajevanjih je bilo med izračuni Levice in vlade še okoli 67 milijonov evrov razlike. A ker sporazum vlade o sodelovanju z Levico predvideva, da se zakon v postopek vlaga v septembru in dokončno sprejme v novembru, so ga zdaj dali v proceduro. Po besedah poslanca Levice Mateja T. Vatovca bo do obravnave predvidoma na novembrski seji še čas za usklajevanje podrobnosti.

Dopolnilno zavarovanje bi po njihovem predlogu ukinili in ga prenesli v obvezno zavarovanje. Predlog predvideva dvig prispevne stopnje za delojemalce, pokojninsko blagajno in za delodajalce. V Levici so prepričani, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot ga poznamo zdaj, ni stvar izbire, saj obvezno zdravstveno zavarovanje krije le 80 odstotkov stroškov v zdravstvu, zato je za dostopnost vseh zdravstvenih storitev nujno plačevati tudi zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje. A ta način je gluh za socialni položaj ljudi.