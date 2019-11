Okužbe z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, vsako leto terjajo smrt 33.000 Evropejcev. Foto: EPA

Če bi se vrnili v predantibiotično obdobje, bi bile lahko običajne bakterijske okužbe, kot je denimo pljučnica, znova smrtne. "To pomeni, da antibiotiki v prihodnje, ko jih boste potrebovali, pri vas morda ne bodo več učinkovali," svarijo v Evropskem centru za preprečevanje in nadzor bolezni ob evropskem dnevu antibiotikov.

Napačna ali nepravilna uporaba antibiotikov lahko privede do tega, da postanejo bakterije odporne na prihodnja zdravljenja. Antibiotiki namreč ne ozdravijo okužb, ki jih povzročajo virusi, kot je običajen prehlad ali gripa, ampak učinkujejo le proti bakterijskim okužbam. Pravilno diagnozo in odločitev o tem, ali so antibiotiki potrebni, lahko sprejme le zdravnik.

Po podatkih evropskega centra je kar 75 odstotkov vseh okužb z odpornimi bakterijami povezanih z zdravstveno oskrbo, pri čemer bi lahko polovico teh okužb preprečili. Zaradi teh okužb je v bolnišnicah v Evropi več smrtnih žrtev kot zaradi katere koli druge nalezljive bolezni, katere pojavnost spremlja center, so še opozorili.