Prva različica sistema bo pri pametnih telefonih na voljo še letos. Foto: Reuters

Vodja enote za izdelke za potrošnike Richard Yu je izpostavil upanje, da bo novi izdelek "v svet prinesel več harmonije". Huawei se je odločil, da lastni operacijski sistem ponudi zaradi groženj, da bo zaradi ameriških sankcij ostal brez dostopa do Googlovega operacijskega sistema Android.

Sistem po navedbah tehnološkega velikana podpira pametne telefone, pametne zvočnike, računalnike, pametne ure, brezžične slušalke, tablice in avtomobile. V prihodnje naj bi podpiral tudi vrsto aplikacij - s sistemom naj bi bile kompatibilne aplikacije HTML5, Linux in Android.

Kot je dejal Yu, gre za operacijski sistem prihodnosti, ki se osredotoča na hitrejše in varnejše delovanje. "Popolnoma je drugačen kot Android in iOS," je poudaril.

Prva različica sistema bo na voljo še letos pri pametnih telefonih, v prihodnjih treh letih pa bodo sistem razširili še na ostale pametne naprave. "Vse naše pametne telefone lahko z novim operacijskim sistemom opremimo kadar koli. Vendar pa dajemo prednost Googlovemu Androidu, s katerim je Harmony združljiv. Če v prihodnje ne bomo mogli več uporabljati Androida, lahko takoj preklopimo na Harmony," je pojasnil Yu.

Nabor Huaweijevih telefonov na Kitajskem. Foto: Reuters

Trump proti podjetjem, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost

Ameriški predsednik Donald Trump je sredi maja podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Podjetja ali države niso bile posebej omenjene, a v prvi vrsti naj bi šlo predvsem za ukrep proti Huaweiju.

ZDA so nato teden kasneje prepoved poslovanja s Huaweijem preložile za 90 dni, saj da je potrebnega nekaj manevrskega prostora, da bi se izognili hudim motnjam na trgu. Sledila je Trumpova izjava, da lahko ameriška podjetja s Huaweijem poslujejo še naprej, a le glede opreme, "pri kateri ni nobene velike varnostne težave".

Huawei: Smo žrtev političnih sporov

V sredo pa je ameriška vlada objavila nova pravila, ki prepovedujejo sklepanje vladnih pogodb s kitajskimi podjetji Huawei, ZTE, Hytera, Dahua in Hangzhoud Hikvisio. Pravila začnejo veljati po 60 dneh, kitajska vlada pa se je v četrtek odzvala z ogorčenjem.

Huawei ves čas poudarja, da na nikakršen način ne predstavlja tveganja za nacionalno varnost katere koli države in da je žrtev političnih sporov. Ob poskusih rešitve nesoglasij se je takoj lotil izdelave lastnega operacijskega sistema, da bi uporabnike prepričal, da bodo tudi v primeru Androidove blokade njegove telefone in druge naprave lahko uporabljali še naprej.