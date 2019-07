Policisti so odkrili tabore v gozdu. Fotografija je sicer simbolična, nastala je pred leti v enem izmed prebežniških taborov v Rigoncah. Foto: BoBo

Po odkritju tabora v gozdu sta na teren odšla prva policijska patrulja in vodnik službenega psa. Proti hribu Vrh so opazili večjo skupino okoli 50 ljudi, ki so bežali. V iskanje so se nato vključili dodatne patrulje policistov in vodnikov službenih psov ter policijski helikopter.

Prebežniki so se razbežali v okolico in v gozd proti naselju Podstenjšek, nadaljevali pa so pot proti Merečam, se zapisali na Policijski upravi (PU) Koper. Policisti so jih ves popoldne, zvečer in ponoči prijemali po manjših skupinah, največ na območju med Ratečevim brdom in Kilovčami.

Skupaj je bilo do zdaj prijetih 122 ljudi, obravnava vseh pa še ni končana. Obravnavali so 94 državljanov Afganistana, 27 državljanov Pakistana in državljana Bangladeša, večino jih bodo danes vrnili na Hrvaško. Najmanj pet tujcev je mladoletnih, te so odpeljali v azilni dom.

Policisti iskanje nadaljujejo, saj se je včeraj predvidevalo, da naj bi šlo za skupino okoli 200 ljudi.