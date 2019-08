Foto: MMC RTV SLO/Interpol

Racman se v priporu ni zglasil, ker od leta 2010 biva v tujini, je po pooblastilu Sergeja Racmana sporočila njegova odvetnica Nataša Pirc Musar. "Racman ni na begu niti se kako drugače ne izogiba ugotavljanju odgovornosti v kazenskem postopku," je zapisala. Evropski nalog za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico Interpola pa je ocenila kot nepotrebna.

Proti Racmanu je namreč sodišče konec julija odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina na Ajševici pri Novi Gorici. Ker se v priporu ni zglasil, ga je policija uvrstila na seznam iskanih oseb, proti njemu pa je bila razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. Obtožnica je vložena zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog.

Racman pričakuje, da bo oproščen

Pirc Musarjeva je zatrdila, da se "Racman nikoli ni ukvarjal s posredovanjem pri prostituciji in utemeljeno pričakuje, da bo v sodnem postopku oproščen obtožbe." Do sodne presoje pa "od organov pregona zahteva spoštovanje njegove osebnosti in dostojanstva". Kot je dodala, bi obveščanje medijev o času in kraju predaje ali prijetja "nedvomno vodilo v nepotrebno ponižanje in smešenje osumljenega".

"Organi pregona skušajo narediti predstavo za javnost"

Ugotavljanju svoje odgovornosti se Racman po navedbah odvetnice ne izmika. "Zavrača pa očitne poskuse organov pregona, da iz njegovega prihoda v Slovenijo naredijo predstavo za medije in javnost," je zapisala. O stališču, da se želi Racman vrniti v Slovenijo in se zagovarjati na način, ki mu bo omogočal ohranitev dostojanstva, so seznanili tudi organe pregona, piše v sporočilu. Izdaja mednarodne tiralice Interpola pa Racmana "še bolj utrjuje v bojazni, da je v dani situaciji cilj njegovo javno ponižanje".

Specializirano državno tožilstvo je julija na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 18 fizičnih in eno pravno osebo v zvezi z delovanjem kluba Marina na Ajševici pri Novi Gorici. Tožilstvo obtožene bremeni, da so povezani v hudodelsko združbo od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc iz Spodnje Korene in Mariborčan Dejan Šurbek.

Vpletenosti v hudodelsko združbo je kot prvoobtoženi obtožen tudi Racman, ki je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina. Kojc in Šurbek sta v priporu.