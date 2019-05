Kolosej 28. septembra 2012, ko je uporabnikom takole sporočil, da zapira svoja vrata. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Tožilstvo Sergeju Racmanu očita, da je pred leti za 15 milijonov evrov prodal kompleks kinodvoran v ljubljanskem BTC-ju družbi SIP nepremičnine, čeprav naj bi vedel, da je Kolosej insolventen in bo s tem oškodoval upnike. Kompleks je prodal s štiriletnim odložnim plačilnim rokom, to pa je zmotilo banke, ki so želele kompleks same zaseči in prodati.

Ker so po januarju 2015 najemniki prostorov v Koloseju najemnino plačevali novemu lastniku, je okrožna državna tožilka Renata Vodnjov prepričana, da je s tem Racman 36 upnikov oškodoval za približno dva milijona evrov, ki jih je družba SIP nepremičnine prejela iz naslova najemnin.

Racmanov odvetnik Mitja Jelenič Novak je na obravnavi ocenil ocenil, da bo ključno vprašanje v tej kazenski zadevi, ali so bili navadni upniki oškodovani pri plačilu terjatev. Prepričan je, da temu ni bilo tako. "Drugače bi bilo, če bi bile nepremičnine podarjene ali pa prodane pod ceno," je vztrajal.

Prihodki Koloseja po njegovih besedah na dan prodaje niso pokrivali stroškov obratovanja kinocentra, zato nadaljnje poslovanje družbe v stečaju ne bi bilo možno. "Nepremičnine bi mora stečajni upravitelj takoj prodati, prihodki pa bi šli na novega lastnika," je dodal. "Izkazalo se bo, da je bila prodaja ekonomsko povsem upravičena in ni z ničemer oškodovala upnikov," je še vztrajal odvetnik.

S tem se je strinjal tudi Racman, ki je dejal, da so imele vse pogodbe o najemu člen, s katerim bi se v primeru prisilne poravnave ali insolvenčega postopka takoj prekinilo sodelovanje. Če bi zaprli kinodvorane, pa tudi samo z najemninami ne bi mogli pokriti fiksnih stroškov, ki jih je imel Kolosej. "Edina rešitev je bil prodaja nepremičnine," je vztrajal.

Leta 2013, ko je prodal kompleks, so imeli po njegovih besedah velike pritiske po znižanju najemnin, zato si niso mogli privoščiti, da bi prekinili sodelovanje, saj bi s tem ogrozili delovanje celotnega kompleksa.

Poleg Racmana je v tej zadevi kaznivega dejanja obtožen tudi direktor družbe SIP nepremičnine Davorin Vidmar, vendar pa je bil postopek zoper njega zaradi zdravstvenih razlogov izločen, in pa družba SIP nepremičnine.