Premier Johnson se je odločil za pettedensko prekinitev dela parlamenta tik pred rokom za izstop iz EU-ja. Foto: Reuters

Britanski pogajalci se bodo s pogajalci EU-ja pred ključnim vrhom Unije 17. oktobra srečevali dvakrat na teden, poroča BBC.

Johnson je dejal, da ga je odziv voditeljev članic EU-ja "opogumil", a da morata "zdaj obe strani pospešiti tempo".

Dodal je, da je zaznal "pripravljenost za pogovore o alternativah nedemokratičnemu varovalu". Gre za irsko varovalo, mehanizem, ki bi po morebitnem izstopu brez dogovora omogočil nadaljnjo odprto mejo med Severno Irsko in Irsko, pri čemer bi nato nadzor potekal med Severno Irsko in preostankom Združenega kraljestva, v kar London ne želi privoliti.

A irski zunanji minister Simon Coveney je dejal, da mora Združeno kraljestvo "predlagati alternative, ki bi rešile ta problem".

Kot kaže, bo Združeno kraljestvo iz Unije na vsak način izstopilo zadnji dan oktobra, z dogovorom ali brez.

Bruselj sporoča, da od Londona pričakuje "konkretne predloge" v bližnji prehodnosti. Evropska komisija je sporočila, da "njena vrata ostajajo odprta" in da je sama pokazala "pripravljenost delati 24 ur na dan, vse dni v tednu v času tega procesa".

Johnsonova predhodnica Theresa May je z EU-jem dosegla dogovor o izstopu, ki pa ga je britanski parlament trikrat odločno zavrnil.

Johnsonova taktika za preprečitev dogovora?

Johnson je sicer dejal, da bi raje videl izstop z novim dogovorom, je pa pripravljen sprejeti tudi izstop brez njega. Ob tem zagotavlja, da bo država konec oktobra v vsakem primeru izstopila iz Unije.

Več poslancev in poslank, ki nasprotujejo brexitu brez dogovora, načrtujejo naslednji teden v parlamentu prisiliti premierja, da EU zaprosi za novo podaljšanje roka za izstop, če nov dogovor ne bo pravočasno sprejet.

Johnson se je odločil za pettedensko prekinitev dela parlamenta v septembru in oktobru, kritiki pa so to označili za nedemokratično taktiko in za preprečitev doseganja novega dogovora.

Napoved boja proti prekinitvi dela parlamenta

Do napovedi krepitev prizadevanj za dogovor prihaja po kritičnem odzivu poslancev in poslank ter nasprotnikov brexita brez dogovora na odločitev o prekinitvi dela parlamenta.

Med podporniki pravnih postopkov zoper ta Johnsonov ukrep je tudi nekdanji konservativni premier John Major. Drug vidni konservativec Oliver Letwin pa je dejal, da imajo poslanci in poslanke še vedno dovolj časa, da preprečijo izstop Združenega kraljestva iz EU-ja brez dogovora.

Medtem je škotski sodnik Raymond Doherty že zavrnil zahtevo 75 britanskih poslancev in poslank za začasno sodno prepoved prekinitve dela parlamenta. Obravnava primera, v katerem poslanci in poslanke zahtevajo, da sodišče prekinitev dela parlamenta razglasi za nezakonito, je sicer napovedana za torek.

Sodnik je zavrnil zahtevo poslancev za začasno sodno prepoved prekinitve dela britanskega parlamenta, saj po njegovem mnenju ni "nujne potrebe" za to.

Povedal je še, da je v interesu pravice in v javnem interesu, da se postopek obravnave celotnega primera čim prej nadaljuje. Poslanci iz različnih strank zahtevajo, da sodišče razglasi, da je prekinitev dela parlamenta, ki jo je predlagal premier, nezakonita in neustavna. Med poslanci je tudi vodja opozicijskih liberalnih demokratov Jo Swinson.

Podobne tožbe za preprečitev suspenza parlamenta so vložili tudi na sodiščih v Belfastu in Londonu.