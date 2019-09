Adria Airways je morala odpovedati več letov. Foto: BoBo

Predstavniki agencije za civilno letalstvo (CAA) so se tudi srečali z vodstvom družbe in govorili o nastalih težavah. Direktor CAA-ja Rok Marolt je dejal, da so Adriine letalske operacije še vedno varne.



CAA je letenje z dvema modeloma letal, ki jih je Adria najemala od Trident Aviation Leasing Service, ustno prepovedala v četrtek ob 16. uri.

Pisno odločbo bodo v skladu z zakonom izdali v petih dneh. Trident je namreč po poročanju medijev zaradi dolgov Adrie tej zasegel prva letala.



Na pobudo Adrie Airways so se nato nadzorniki agencije v četrtek pozno popoldan sestali z vodstvom družbe. Na sestanku so predstavniki Adrie CAA seznanili s trenutno situacijo oz. dogajanjem v družbi in naknadno tudi pisno zagotovili, da so njihove letalske operacije z ostalimi letali, vpisanimi na spričevalo letalskega prevoznika, varne.



CAA poleg tega vodi postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways. Zapisali so, da ti postopki tečejo naprej neodvisno od trenutnega dogajanja v Adrii Airways.



Številne odpovedi poletov

Letalski prevoznik Adria Airways je sicer za petek odpovedal že več poletov. Doslej so odpovedali že pet jutranjih in dopoldanskih letov, med drugim v Zürich in München. Več poletov so tudi že prestavili na kasnejše ure. Neuradno so upniki Adrii zaradi neplačanih dolgov zasegli prva letala.

Kot je razvidno iz Adriine spletne strani, sta bila odpovedana jutranja leta Skopje-Ljubljana in Ljubljana-Zürich, prav tako so že odpovedali dopoldanske lete München-Ljubljana, Zürich-Ljubljana in Dunaj-Ljubljana. Popoldanski vozni red zaenkrat ostaja nespremenjen, so pa več letom že zamaknili ure odhodov.

Do številnih zamud je prišlo že v četrtek. Med drugim so potniki Adrie zaman čakali lete v Pariz, Koebenhavn in Amsterdam. Odpovedani so bili tudi leti v Bruselj, Tirano in Prago.

Prvi mož Adrie Holger Kowarsch je sicer še v četrtek zanikal poročanje medijev, da naj bi lizinške hiše zaradi neporavnanih obveznosti odpovedale lizinške pogodbe za dve letali Bombardier CRJ900. Dejal je, da pogajanja z lizinškimi hišami še vedno potekajo.