Aleš Puklavec, Virs. Foto: Dnevnik/Jaka Gasar

Podjetje Virs, letošnja dravsko-pomurska gazela, je svojo pot začelo pred 15 leti z zastopstvi. Z akumulacijo in vlaganji v znanje in tehnologijo ter sposobnostjo preobrazbe so danes specializirani za ozko tržno nišo avtomatizacije in robotizacije na področju varjenja in rezanja, so v predstavitvi zlate gazele povedali na Dnevniku.

V zadnjih petih letih so prihodke povečali za skoraj štirikrat; lani so dosegli 8,2 milijona evrov. Pri tem dosegajo nadpovprečno dodano vrednost, ki je lani znašala 67.945 evrov na zaposlenega. Podjetje posluje z bonitetno odličnostjo AAA, zaposlenim izplačuje nadpovprečne plače, registrirano pa imajo tudi raziskovalno skupino.

Dodano vrednost poleg inovacij zvišujejo z razumevanjem marketinga in znamčenjem. Prepoznaven je njihov potencial rasti – s svojimi rešitvami podpirajo in omogočajo razvoj proizvodnih podjetij v Sloveniji, hkrati pa so z izdelki po meri ter s sposobnostjo integracije in obvladovanja verige vrednosti konkurenčni tudi na zunanjih trgih, so poudarili na Dnevniku.

Foto: Virs posnetek spletne strani

Srebrna in bronasta gazela

Srebrno gazelo je prejela letošnja primorsko-notranjska gazela, družba Alpod iz Cerknice. Gre za največjega distributerja talnih oblog v jugovzhodni Evropi, ki je razvil lastno blagovno znamko Floorexperts, v tujini pa ima štiri podjetja. Poslovni model dinamično razvijajo, trenutno gradijo tretji steber, ki bo temeljil na uvozu polizdelkov in omogočal prilagajanje izdelkov kupcem ter s tem novo rast.

Bronasta gazela je letošnja gazela osrednje Slovenije, družba MI Elektronika z Brezovice pri Ljubljani, ki proizvaja elektronske komponente. V petih letih so v družbi podvojili prihodke na 6,5 milijona evrov in s tem ustvarili 19 novih delovnih mest. Dodana vrednost na zaposlenega se je od leta 2013 do leta 2018 zvišala s 40.000 evrov na več kot 57.000 evrov.

Regijske gazele

Vsi prejemniki letošnjih gazel. Foto: Dnevnik/Jaka Gasar

Prejemnike zlate, srebrne in bronaste gazele so izbrali izmed šestih regijskih gazel, ki so jih prav tako razglasili še danes.

Preostali trije regijski zmagovalci izmed 18 nominirancev so postali Agromehanika v gorenjski regiji, Dafra kontakt tehnologija iz savinjsko-zasavske regije in Podgorje iz dolenjsko-posavske regije.

Šarec: Uspešno gospodarstvo daje denar za vse d rugo

Po besedah predsednika vlade Marjana Šarca je izbor gazele prireditev izjemnega pomena, tako kot so izjemno pomembne gazele za slovensko podjetništvo. "Brez uspešnega gospodarstva ni denarja za vse drugo, česar se številni ne zavedajo dovolj," je dodal.

Spomnil je, da je vlada med drugim razbremenila regres, želi pa si še več podobnih ukrepov. Priznal je, da jih je težko sprejeti, med drugim zaradi nasprotujočih si mnenj. "V politiki ena plus ena ni vedno dve. Mnenja so včasih drugačna, kar tudi gazele včasih težko razumejo," je dejal.

Projekt izbire gazel poteka od leta 1991, nadgrajen s šestimi regijskimi in nacionalnim izborom pa od leta 2001. Naziv zlate gazele je lani prejelo podjetje Mebor iz Železnikov, ki izdeluje stroje za razrez lesa in celovite avtomatizirane linije za razrez lesa. Srebrna gazela je šla v roke podjetju Intra Lighting iz Mirna, bronasta pa Roletarstvu Medle iz Novega mesta.