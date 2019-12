Avstrijci svoj del druge cevi karavanškega predora gradijo že več kot eno leto. Foto: BoBo

Ponudba turške družbe je bila na pogajanjih, ki jih Dars izvedel na začetku meseca, najcenejša. Turki bodo posel opravili za 98,5 milijona evrov brez DDV, je Dars objavil prek spletnih strani Ljubljanske borze. V družbi so ob tem povedali, da nameravajo pogodbo s turškim gradbincem podpisati januarja.

Na odločitev Darsa je namreč možna še zadnja pritožba, a tudi če do nje pride, Dars računa, da bo izbranega gradbinca v delo uvedel najpozneje marca prihodnje leto.

Poleg Cengiza sta bila na pogajanja z Darsom v začetku meseca vabljena še konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto. Kolektor CPG je sicer že sporočil, da Darsove odločitve ne bo izpodbijal.

Izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora je Dars začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle, zamaknila pa se je tudi sama gradnja druge cevi, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani. Sama gradnja naj bi trajala pet let, Cengiz pa je že napovedal, da poskušal zaostanek za Avstrijci čim prej zmanjšati in dela zaključiti leto dni pred rokom.

Nadzorni svet Darsa je sicer dal tudi soglasje k imenovanju Gašperja Marca za nov petletni mandat člana uprave družbe. Marcu bo nov mandat začel teči 15. maja 2020, ko se mu po redni poti izteče prvi petletni mandat na tem položaju.