Medtem ko ideji o ustanovitvi novega letalskega prevoznika mnogi nasprotujejo, jo hrvaški analitik civilnega letalstva Alen Šćuric označuje kot potezo v strateškem interesu države. Kot je dejal, se čas sicer izteka. Foto: BoBo

Morebitna ustanovitev novega letalskega podjetja, v katerem bi bila država bodisi edini lastnik bodisi eden izmed družbenikov v sodelovanju s partnerjem iz panoge, je ena od možnosti, ki jo je za zagotavljanje povezljivosti Slovenije s svetom po stečaju Adrie omenjala vlada.

Na ministrstvih za finance in za gospodarstvo še vedno pričakujejo izračune Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) o smotrnosti morebitne ustanovitve novega prevoznika.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sicer po neuradnih informacijah pri tej ideji postaja vse bolj osamljen.

Iz letalskih krogov je slišati dvome o uresničljivosti tovrstnih načrtov. Pod vprašaj postavljajo predvsem sposobnost slovenskega nacionalnega prevoznika, da se postavi po robu močnim tekmecem, ki jih predstavljajo uveljavljene letalske družbe s prisotnostjo na Brniku. Adriine lete so že precej dobro nadomestile. Pričakovati je, da bodo s poletnim voznim redom število letov povečale.

Analitik civilnega letalstva Alen Šćuric je ideji o ustanovitvi nacionalnega prevoznika medtem bolj naklonjen. Slovenska država bi po njegovem mnenju vsekakor morala ukrepati, saj je nacionalni prevoznik v njenem strateškem interesu.

Potrebna finančna vlaganja so po njegovih besedah na prvi pogled res tolikšna, da bi lahko rekli, da je treba vse prepustiti tujim letalskim prevoznikom, a s stališča slovenskih strateških interesov ni tako. Zadeve ni treba gledati kratkoročno, meni Šćuric, ki je poudaril, da letalski prevoz servisira vse ostale sektorje gospodarstva ter prinaša številne koristi ne samo turizmu in gostinstvu. Kot primer je navedel poslovne goste, ki jih lahko pričakovani daljši čas potovanja in višji stroški zaradi potovanja z drugih letališč odvrnejo od prihoda v Slovenijo.

Šćurica preseneča, da slovenska vlada ni imela "nobenega akcijskega načrta", čeprav je bilo očitno, da bo Adria končala v stečaju. Po njegovem mnenju bi morala vlada že tako rekoč naslednji dan po stečaju ustanoviti novo letalsko podjetje, ki bi lahko obdržalo status v globalni letalski zvezi Star Alliance in mednarodnem letalskem združenju IATA, pa tudi slote, ki so zdaj po njegovih besedah zelo vprašljivi.

"Absolutno in skrajno nerealen" pa se Šćuricu zdi načrt, da bi novo slovensko letalsko družbo ustanovili v naslednjih nekaj mesecih. Kot je poudaril, je večina prevoznikov precej povečala število poletov, medtem ko so nekateri odprli nove linije, zato je ostalo le manjše število linij, ki niso dobičkonosne. Rok, do katerega bi bilo novo letalsko družbo še smiselno ustanoviti, bi bilo po njegovem mnenju poletje 2020.