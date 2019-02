Sindikati so dosegli sporazum z vodstvom Pošte Slovenije. Foto: BoBo

"Interes Pošte je, da zagotovi čim boljše delovne pogoje za zaposlene. Sklenili smo dogovor, za katerega smo prepričani, da bomo, če se ga bomo držali, izboljšali tako pogoje dela kot materialni položaj zaposlenih," je dejal in dodal, da načrtujejo, da bodo to dosegli postopoma, v roku dveh let. "Upamo, da bomo tako naredili ta poklic v prihodnje privlačnejši," je povedal generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak.

Vodja pogajalske skupine Pošte Slovenije in svetovalka poslovodstva Karmen Lebe Grajf je navedla, da so se poleg plačnega dela dogovorili za ukrepe, ki izboljšujejo pogoje dela. Med temi je naštela ukrepe s področja varstva delavcev, glede opreme ipd. Na Pošti načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih. "Trenutno ocenjujemo, da bo šlo za okoli 190 dodatnih zaposlitev," je povedala.

Po dogovoru bodo po novem nadure plačane 40 odstotkov več od običajne ure (prej 30 odstotkov), viški ur bodo plačani 50 odstotkov več kot običajne ure (prej 30 odstotkov). Dogovorili so se tudi za zvišanje nekaterih plačil, ki so jih v času krize znižali (eskalacija plač, regres, povračila stroškov za prevoz na delo). Dodatek za deljen delovni čas bodo zvišali s 15 na 18 odstotkov. Dogovorili so se tudi za dodatna plačila zaposlenih v manipulaciji (na okencih in v logističnih centrih), ki so zaradi odsotnosti drugih zaposlenih čezmerno obremenjeni.