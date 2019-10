Nadzorniki SDH-ja bodo morali natančneje pojasniti, zakaj je prišlo do razkola z nekdanjo upravo. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

SDH bo nadzorni svet tudi prosila, naj isti poziv prenese tudi članom nekdanje uprave, ki so sporazumno odšli s položaja. "Tako kot od vseh nadzornih svetov se tudi od nadzornikov Petrola pričakuje, da delujejo v interesu družbe," je še povedal Gabrijel Škof. Uprava SDH-ja sledi navodilu vlade kot skupščine upravljavca državnega premoženja. Ministrski zbor je na petkovi dopisni seji namreč SDH pozval, naj ji do 4. novembra posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva Petrola.

Nadzorni svet Petrola in po prihodkih največje slovenske družbe je v četrtek z upravo sklenil sporazum o odhodu s funkcije. S položaja so se tako poslovili predsednik uprave in sveži menedžer leta Tomaž Berločnik ter člana uprave Rok Vodnik in Igor Stebrnak.

Uradni razlog za odhod, kot ga je javnosti predstavila predsednica nadzornega sveta Petrola Nada Drobne Popović, so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe. Zaradi odsotnosti informacij in v luči pomena Petrola kot javne delniške družbe ter dejstva, da skupina zadnja leta dosega zelo dobre poslovne rezultate ter širi obseg poslovanja na nova področja, so se v javnosti pojavila številna ugibanja o razlogih in ozadjih za odhod vodstva.

Po nekaterih informacijah bi lahko bili razlog tudi nekateri posli v državah nekdanje Jugoslavije. Omenja se nakup dela energetske dejavnosti, ki se ukvarja s poslovanjem s plinom in električno energijo, od hrvaške družbe Crodux. Ta je v lasti upokojenega hrvaškega generala Ivana Čermaka. Neuradno naj bi bil posel ter tudi nekateri drugi načrtovani prevzemi v regiji, kot so bili zastavljeni, po oceni nadzornikov finančno prevelik zalogaj.

Petrol naj bi sicer po napovedih popoldne prek spletnih strani Ljubljanske borze objavil dodatna pojasnila za delničarje, saj mora po zakonu zagotavljati enakomerno obveščenost lastnikov kapitala.