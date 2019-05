Obrtniki so vplačevali denar, izplačanega pa bodo dobili precej manj od pričakovanj. Foto: Pixabay

Ukrep bo prizadel več kot 9.000 zavarovancev sklada, tokrat pa so o njem glasovali že drugič, potem ko na aprilski skupščini ni dobil zadostne podpore.

Izplačila pokojnin in evidenčna stanja zavarovalnih polic iz poklicnih pokojninskih zavarovanj se bodo znižala za 30,4 odstotka, so potrdili člani skupščine sklada. Znižanje velja po stanju na dan 30. maj, veljalo pa bo za poklicne pokojnine za junij 2019, ki bodo izplačane do konca prihodnjega meseca, in za vse naprej.

Pokojnine je treba znižati, ker je država v letu 2016 povračilo skladu znižala s šestih milijonov evrov letno na 600.000 evrov, zato sredstev ni več dovolj, je prejšnji teden pojasnil predsednik uprave sklada Bojan Jean. Tokrat je po skupščini povedal, da ta tema še ni končana. "Pogovori z ministrstvom za delo glede povračila od države se nadaljujejo," je dejal za Slovensko tiskovno agencijo.

Sklad je bil leta 1956 ustanovljen kot nekakšen vzporedni zavod za pokojninsko zavarovanje za obrtnike, saj ti v času po drugi svetovni vojni niso bili vključeni v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje tako kot drugi državljani.

V državni pokojninski sistem so začeli obrtniki vplačevati premije leta 1965, iz tega pa so se jim prve pokojnine začele izplačevati šele po letu 1985. Da bi popravili to krivico, je DZ leta 2000 sprejel poseben zakon, ki je določil letno povračilo države skladu, nato pa z novim zakonom leta 2016 to povračilo znižal. Skladu tako zmanjkuje denarja, da bi lahko še naprej izplačeval pokojnine v zdajšnjem znesku vsem svojim članom.

Ker sklad nima dovolj denarja za izplačilo vseh pokojnin v zdajšnjem znesku, je Agencija za zavarovalni nadzor ugotovila, da ne izkazuje ustrezne finančne trdnostni, to pa mu preprečuje ustanovitev zavarovalnice, na katero želi prenesti investicijska pokojninska zavarovanja. "Ukrep ni popularen, se pa da z njim ustrezno urediti stara in nova zavarovanja," je o danes sprejetem znižanju pokojnin še dejal Jean.