V Nemčiji visoke najemnine podjetnike silijo ven iz mestnih središč

Gentrifikacija vpliva tudi na gospodarstvo

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Foto: Reuters

Naraščajoče cene najemnin in nepremičnin predstavljajo vse večji pritisk na nemška mala podjetja. Trgovci in obrtniki so se zato prisiljeni umikati iz mestnih središč, opozarjajo v Združenju nemške trgovine HDE in nemški obrtni zbornici ZDH.