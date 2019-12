Vlada po treh mesecih še vedno ni uradno sporočila svoje odločitve o tem, ali namerava ustanoviti novo podjetje, stečajni upravitelj pa medtem prodaja, kar je ostalo od nekdanjega nacionalnega ponosa Adrie Airways. Foto: BoBo

Uprava je 30. septembra vložila zahtevo za stečaj, brez dela je ostalo 558 zaposlenih. Vlada je propad podjetja s 560 zaposlenimi spremljala od daleč in razmišljala o dveh možnih rešitvah, o ustanovitvi nove družbe, imenovane Air Slovenia, skupaj z letalskim podjetjem iz tujine ter o tem, da pogorišče prepusti roki trga in ga pri vzpostavljanju povezav spodbudi s subvencijami.

"V naslednjih nekaj dneh bomo razdelali obe varianti in na osnovi relevantnih številk potem v relativno kratkem času sprejeli odločitev," je napovedoval gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Toda skoraj tri mesece pozneje odločitve o tem še ni. Izračune in poslovni načrt novega podjetja so za vlado pripravljali na slabi banki (DUTB). Dogovarjali so se tudi z več letalskimi prevozniki iz tujine, ki so bili pripravljeni sodelovati z državo in lastniško vstopiti v skupno podjetje.

Kdo je odgovoren?

Na slabi banki neuradno pravijo, da izračuni kažejo, da bi podjetje poslovalo z izgubo. Toda ko smo vlado prosili, naj izračune predstavi javnosti, tega kljub našim večkratnim prošnjam ni želela storiti.

"Adria ni v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, to je pristojnost ministrstva za promet," pravi gospodarski minister Počivalšek.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pravi, da so v pogovore z DUTB-jem vključeni tako ministrstvo za finance kot ministrstvo za gospodarstvo. Ministrstvo za finance pa pravi, da glede letalske družbe s slabo banko ni sodelovalo.

"To, da nihče ni odgovoren, pomeni samo, da so vsi zelo neodgovorni," o ravnanju vlade pravi eden od 160 pilotov, ki so bili zaposleni v Adrii Borut Horvat.

"Smo kar unikum v svetu. Če pride do kakršnih koli težav z letalskim prevoznikom, po navadi država že začne pripravljati novega. Nekako pa je pilota težko vprašati, koliko časa imamo oziroma kaj čutimo ob tem. Mi imamo sekundo, da se odločimo, ker vemo, kaj delamo. Nekateri pač v treh mesecih ne sprejmejo odločitve," dodaja.

"Tveganja so zelo velika in po mojem mnenju je malo verjetno, da bi dobili svojo letalsko družbo ta hip," pa pravi predsednik vlade Marjan Šarec.

Vlada po zadnjih informacijah proučuje, kako bi lahko na za Slovenijo pomembne destinacije leteli tuji regionalni prevozniki, za katere bi spodbude našli v proračunu. Pravijo, da bodo tako stroški bolj pod nadzorom, kot če imeli lastno letalsko družbo.