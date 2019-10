V trgovino se z ulice ne da zares vstopiti, tako da gre bolj za izložbo oz. za inštalacijo. Foto: Reuters

Tokrat ni prvič, da Banksy svoje delo prodaja za drobiž: leta 2013 je v Centralnem parku v New Yorku postavil stojnico in na njej prodajal svoja podpisana platna za deset dolarjev. Foto: Reuters

Umetnik, ki sam sicer najverjetneje izvira iz Bristola, je v Croydonu odprl "trgovino" Gross Domestic Product, kraj, kjer "umetnost živcira življenje" (ang. "art irritates life”, aluzija na "art imitates life", umetnost posnema življenje).

Trgovina sicer za naključne mimoidoče ne bo odprta – vsi nakupi se bodo dogajali prek spleta, je v objavi na Instagramu potrdil Banksy.

"Upamo, da bomo ponujali kaj za vsakogar, cene se začnejo pri desetih funtih, so pa zaloge omejene – vsi izdelki so na roko narejeni v Veliki Britaniji, kjer se le da, tudi iz recikliranih ali že obstoječih materialov," je še zapisal.

Koncept "trgovine" se je rodil, ker je neko podjetje, ki prodaja voščilnice, skušalo patentirati ime Banksy in posledično njemu samemu preprečiti uporabo. Na letaku, ki spremlja projekt, Banksy pojasnjuje, da so mu odvetniki svetovali, da se bo tujemu patentu še najlažje izognil, če začne še sam prodajati svojo linijo predmetov z logotipom oz. pod svojo znamko.

Poleg Stormzyjevega slavnega neprebojnega jopiča je med bolj vpadljivimi artefakti preproga iz tigra – s tem detajlom, da je tiger v resnici Tony the Tiger, maskota znane znamke kosmičev, in da ima od kariesa razžrte zobe. Pripis sporoča, da bo preproga "tema pogovorov" – "še posebej, če se bodo pogovori vrteli okrog tega, da Velika Britanija vsako leto porabi 7,8 milijona funtov za puljenje zob otrokom, mlajšim od pet let."

Trgovino v londonski četrti Croydon "si je najbolje ogledati ponoči". Foto: Reuters

Mimoidoči Neil Banks je za tiskovno agencijo Reuters komentiral, da Banksyjevo delo spremlja že vrsto let. "Zelo kul je, da je prišel v kraj, kjer praviloma ne bi pričakovali njegove umetnosti. Po mojem še vedno spada na ulice, pravzaprav na zidove, a tole je super videti."

Med drugimi eksponati je tudi sistem za osvetljavo doma, ki se imenuje Met Ball, a je narejen iz policistove čelade, okrašene z odbojnimi stekelci kot diskokugla. Otroška stajica iz Banksyjeve kolekcije je z vseh strani obdana z varnostnimi kamerami, češ da bomo tako "pripravili otroka na življenje neprestanega nadzora – tako države kot tiste, ki si jo bo izbral sam".



