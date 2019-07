Pariška Notre-Dame je bila zasnovana kot zgodnjegotska katedrala, dokončana pa v slogu visoke gotike in torej organsko združuje slogovne značilnosti obeh obdobij. Foto: Reuters

Francoski parlament je v torek podprl zakon o obnovitvi poškodovane strehe več kot 850 let staro gotsko katedralo Notre-Dame, potem ko je v aprilu požar uničil sloviti zvonik. Predmet razprave za zakonodajalce je bila odločitev o izgledu novega zvonika, poroča Deutsche Welle.

Politiki se že več mesecev prepirajo o obnovi zvonika

Uničeni zvonik je zasnoval restavrator iz 19. stoletja Eugene Viollet le Duc, potem ko je bil srednjeveški "izvirnik" uničen v 18. stoletju. Glasovanje v torek ni šlo mimo brez kontroverznosti, saj so se politiki že več mesecev prepirali o podrobnostih projekta obnove.

"Cilj je Notre-Dame restavrirati ustrezno mestu, ki ga ima ta katedrala v srcu Francozov in tudi drugih ljudi po vsem svetu" je povedal minister za kulturo Franck Riester. Foto: Reuters

Macronova in njegova sredinska stranka Naprej, republika (La République en Marche - La REM) sta podprla izgradnjo modernega zvonika, s čimer bi rada podala "sodobno arhitekturno izjavo". Njegovi politični nasprotniki pa so se zavzemali za natančno repliko, zato je senat, ki ga nadzoruje opozicija, zavrnil zakon.

Zasnova zvonika je v zakonu nedorečena

Državni zbor, ki ga nadzoruje Macronova stranka, je izglasoval senat in na koncu sprejel zakon. Vendar končno besedilo ni neposredno obravnavalo arhitekturne oblike rekonstrukcije in pustilo zasnovo zvonika- da bo tako simbola mesta - nedorečeno. "Cilj je Notre-Dame restavrirati ustrezno mestu, ki ga ima ta katedrala v srcu Francozov in tudi drugih ljudi po vsem svetu" je povedal minister za kulturo Franck Riester. V anketi, objavljeni aprila, je večina anketirancev povedala, da želijo obnovo katedrale, ki jo bo vrnila v stanje, v katerem je bila pred požarom.

Kaj z 850 milijoni evrov donacij?

Sprejeti zakon bo usmerjal odločitev, kako uporabiti 850 milijonov evrov donacij, ki so jih posamezniki, podjetja in zasebni donatorji prispevali po požaru. Macron vztraja, da je treba projekt obnove zaključiti v petih letih, strokovnjaki pa kritizirajo takšen rok, ki naj bi bil preveč ambiciozen. Politični nasprotniki predsednika se strinjajo in obtožujejo Macrona, da je pospešil obnovo zgolj zaradi olimpijskih iger leta 2024, ki jih bo gostil Pariz.