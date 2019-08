Spider-Man je eden Marvelovih najbolj prepozavnih in priljubljenih likov - že v šestdesetih ga je ustvaril kultni stripar, zdaj žal že pokojni Stan Lee. A filmska veja Marvela, Marvel Studios, kljub temu nima v lasti avtorskih pravic za uporabo lika. Foto: IMDb

Tom Holland je bil od vseh dosedanjih Spider-Manov morda oboževalcem še najbolj pri srcu, še posebej po ganljivih prizorih, ki jih je dobil v Brezmejni vojni. Foto: AP

Predstavniki studia Sony so izrazili svoje "razočaranje" nad neuspešnim izzidom pogajanj, ki naj bi omogočila Spider-Manovo pojavljanje v prihajajočih Marvelovih filmih. Trenutno to pomeni, da se gibčni junak, ki ga v aktualni inkarnaciji igra Tom Holland, ne bo mogel boriti z ramo ob rami s Thorom, Hulkom, Črnim panterjem in preostalo druščino. Na družbenih omrežjih se je seveda nemudoma pojavil trend #SaveSpiderman (Rešite Spidermana), oboževalci pa so na vseprek izlivali svojo jezo.

Jeremy Renner, ki v Marvelovem vesolju igra lokostrelca Hawkeya, je na Instagramu pozval: "Hej Sony, Spider-Mana bi radi vrnili Stanu Leeju in Marvelu, prosim hvala #čestitke #spidermanjezakon."

Kdo je torej lastnik avtorskih pravic?

Spider-Man je eden Marvelovih najbolj prepozavnih in priljubljenih likov - že v šestdesetih ga je ustvaril kultni stripar, zdaj žal že pokojni Stan Lee. A filmska veja Marvela, Marvel Studios, kljub temu nima v lasti avtorskih pravic za uporabo lika - to pa zato, ker jih je Marvel ponudil na prodaj v osemdesetih, ko se filmov o superjunakih ni snemalo in se očitno nikomur ni sanjalo, kakšna popularnost se jim obeta v prihodnosti. Filmske pravice so v resnici kar nekajkrat zamenjale lastnika, preden jih je leta 1999 odkupil studio Sony, po neuradnih podatkih za sedem milijonov dolarjev.

Sonyjev film Spider-Man (2002), v katerem je naslovno vlogo odigral Tobey Maguire, je bil presenetljivo velika uspešnica - in dalo bi se argumentirati, da tudi eden od razlogov, da se je marvel sploh odločil začeti snemati filme o superjunakih.

Velika studia sta leta 2015 sklenila dogovor, po katerem sta si pravice delila, in Spider-Man je imel končno "dovoljenje" za nastopa v filmih Marvelovega filmskega vesolja. Od takrat se je lik, ki ga trenutno igra Tom Holland, pojavil že v petih filmih, nazadnje letos v kritiško hvaljenem Spider-Man: Daleč od doma.

Kako naprej?

Prekinitev pogajanj pomeni, da predsednik studia Marvel Kevin Feige v bodoče ne bo imel več besede pri produkciji filmov o Spider-Manov. Oboževalce zato skrbi, v katero smer se bo franšiza zasukala pod Sonyjevim vodstvom.

Spider-Manova (začasna) smrt v Brezmejni vojni, torej marvelovem filmu, je bila eden od najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini lika. Foto: IMDb

Zaenkrat je sicer težko oceniti, ali je razkol dokončen - Sony ponuja vsaj mrvico upanja s svojo izjavo, da "upajo", da bodo nesoglasja razrešena. "Razočarani smo, a spoštujemo Disneyevo odločitev, da Feige ne bo producent našega naslednjega igranega filma o Spider-Manu. Upamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo, a razumemo, da zaradi številnih novih zadolžitev pri Disneyu - vključno z vsemi novimi Marvelovimi pridobitvami - nima časa za ukvarjanje z intelektualno lastnino, za katero nimajo pravic. Kevin je sijajen; hvaležni smo za njegovo pomoč in vodstvo ter cenimo, da nas je pomagal spraviti na sedanjo pot, ki jo bomo tudi nadaljevali." Iz teh besed je mogoče razbrati, da pri Sonyju ne bodo skušali v temeljih spreminjati uspešne franšize.