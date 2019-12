S snemanja dokumentarnega filma Feri. Foto: Uredništvo dokumentarnega programa Televizije Slovenija

Dokumentarec Feri

Nedelja, 8. decembra

ob 22.25 na TV SLO 1

Dokumentarni film, naslovljen preprosto Feri, se posveča pesniku, pisatelju, dramatiku in scenaristu Feriju Lainščku, nedvomno enem najplodovitejših in priznanih slovenskih književnikov. Film, ki je nastal v Uredništvu dokumentarnega programa Televizije Slovenija, v ospredje postavlja bistvo književnikove ustvarjalnosti, ki jo zaznamujejo predanost ljubezni, panonska pokrajina z Muro, prijateljstvo z Romi, prepletanje magičnega in realnega sveta ter vztrajno iskanje odgovorov na temeljna bivanjska vprašanja.

Feri - dokumentarni portret Ferija Lainščka

Magična bitja noči prekmurskih ravnic

V dokumentarcu, ki je plod avtorskega sodelovanja med scenaristko, pisateljico Cvetko Bevc, režiserjem Primožem Meškom in direktorjem fotografije Andrejem Lupincem, so posamezni izseki iz Lainščkovega življenja povezani z ustvarjanjem pesmi o demonih.

V filmu zato ne manjka prikazov pohodov v fantazijski svet, v katerem vladajo magična bitja noči in usodna ruleta kot osamljenost ustvarjalca, ki jo prekinjajo srečanja s prijatelji, postavljanje kipa sove na domačem vrtu, obisk romskega naselja, pripovedovanje zgodb, ribarjenje ob Muri, sprehodi po ravnici, obujanje spominov na otroštvo.

Prizor iz dokumentarca Feri. Foto: Uredništvo dokumentarnega programa Televizije Slovenija

Feri Lainšček. Foto: Denis Cizar

In ribič že dolgo brez sreče se vrača ...

Lainšček v zadnjem času intenzivno sodeluje z mlado pevko Ditko, ki nazadnje zapoje njegovo uglasbeno pesem. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je seveda: so bili s tem demoni, s katerimi se je spopadal pesnik, za vedno premagani ali pa se bo kolo rulete znova zavrtelo, ko bo ustvarjal novo delo, so zapisali avtorji filma. Ena izmed kitic te njegove pesmi pa nadalje pravi: Tu spijo demoni in maske so prazne, kot liste v platanah jih veter obrača, le deklice zale od želje so blazne in ribič že dolgo brez sreče se vrača ...

Feri Lainšček se je (s pravim imenom Franc) rodil leta 1959 v Dolencih v Prekmurju. Od leta 1983 je imel status samostojnega umetnika, od leta 2007 pa je zaposlen kot urednik pri založbi Franc-Franc v Murski Soboti. Je avtor številnih literarnih del, bibliografija njegovih samostojnih monografskih izdaj obsega več kot sto naslovov. Po njegovih romanih so posneli več celovečercev, med njimi tudi Petelinji zajtrk.