Mulan je bil prvi Disneyjev animirani film, ki se je eksplicitno lotil tematike vojne in bojevanja – in obenem prvi njihov film, ki je izšel na DVD-ju. Foto: IMDb

Režijo filma je studio menda ponudil Angu Leeju, a službe ni sprejel. Foto: IMDb

Igrana adaptacija animirane uspešnice iz leta 1998 bo, tako kot izvirnik, zgodba o legendarni junakinji iz kitajske zgodovine, ki je živela v 5. ali 6. stoletju in jo opeva Balada o Mulan.

Naslovni lik bojevnice, ki se v tradicionalni patriarhalni družbi izdaja za moškega, bo torej upodobila Liu Jifei. V domovini se je igralke zaradi njenega videza in vlog v fantazijskih filmih prijel vzdevek "vilinska sestra". Stara je 31 let, deloma pa je odraščala v New Yorku in je dvojezična.

(Vsaj rahel) odmik od animirane predloge

Mulan je zgodba o legendarni bojevnici Hui Mulan, ki se je preoblekla v moškega, da bi lahko služila vojaški rok in ta napor prihranila svojemu slabotnemu očetu. Prvi uradni napovednik razkriva, da bo Disney z Mulan ubral malce drugačno taktiko kot z dosedanjimi igranimi adaptacijami, npr. z Aladinom in najverjetneje Dumbom. Ne gre za dobesedno ponovitev animiranega celovečerca iz leta 1998, saj dodaja prizore Mulan v družinskem krogu, ki jih doslej nismo poznali.

Brez govorečih živali in petja

V filmu bomo videli še mnogo prepoznavnih azijskih igralcev, kot so Donnie Yen, Jet Li in Gong Li; belskih igralcev pred kamero tokrat ne bo. Za režijo je odgovorna Novozelandka Niki Caro (Legenda o jezdecu kitov, The Zookeeper's Wife). Film v kinematografe prihaja v marcu prihodnje leto, Caro pa je doslej razkrila le, da v njem ne bo nobenih pesmi. Najverjetneje bo manjkal tudi govoreči zmaj Mušu, ki mu je v animaciji glas posojal Eddie Murphy.

Niki Caro je šele druga ženska doslej, ki ji je studio Disney zaupal samostojno režijo filma s proračunom, višjim od stotih milijonov dolarjev. Če je bil proračun za Mulan v resnici 290 milijonov dolarjev, kar sicer ni uradno potrjena številka, potem je tudi najdražji film z žensko režiserko v zgodovini.

Disneyjev tekoči trak

Še pred Mulan pa nas seveda čaka še ena velikopotezna Disneyjeva posodobitev: 18. julija tudi k nam prihaja Levji kralj v režiji Jona Favreauja. V različnih stopnjah (pred)produkcije so še filmi Cruella, Mala morska deklica in Ostržek.

Na družbenih omrežjih so številni oboževalci izvirnega filma lani pozdravili Disneyjevo izbiro igralke za vlogo Mulan, češ da gre za zmago za raznolikost v visokoproračunskih produkcijah. Svoje odobravanje je na Twitterju izrazila tudi kitajsko-ameriška igralka Ming-Na Wen, ki je Mulan posodila glas v animiranem izvirniku.