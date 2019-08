V ta dva lika se bosta znova prelevila Keano Reeves in Carrie-Anne Moss, Lana Wachowski pa bo poskrbela za scenarij in režijo. Kot je napovedal predsednik Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerich, bodo produkcijo zagnali sredi prihodnjega leta.

Neo je imel na voljo rdečo in modro tableto ... Foto: IMDb

"Ne bi mogli biti bolj navdušeni, da bomo z Lano vnovič vstopili v Matrico," je po pisanju portala Variety dejal Emmerich. "Lana je resnična vizionarka ‒ edinstvena in izvirno kreativna filmska ustvarjalka ‒ in navdušeni smo, da piše, režira in producira to novo poglavje v univerzumu Matrice," je še dodal.

Trinity in Neo. Foto: IMDb

Pri ustvarjanju scenarija bosta z Lano Wachowski sodelovala še Aleksandar Hemon in David Mitchell, pri produkciji pa bo sodelovala z avstralskim producentom Grantom Hillom.

Fishburna bo nemara zamenjal mlajši igralec

Pravzaprav so si pri Warner Bros. že več let prizadevali najti način, kako znova povrniti univerzum Matrice, vendar je bil razvoj projekta upočasnjen zaradi pridržanih produkcijskih pravic.

V zadnjih nekaj mesecih pa je studio zgrabil priložnost, da pospeši korake k uresničitvi svojih želja, še posebej ker se lahko Reeves pohvalil z uspešnim poletjem, ki je prineslo dva uspešna filma z njim, in sicer John Wick 3 ter animirani Toy Story 4. Scenaristično delo Lane Wachowski pa je le še dodatno podžgalo vznemirjenje.

Vendar pa za zdaj še niso znane podrobnosti o zgodbi, kot tudi ne, kaj bo z Morfejem, ki ga je prvotno upodabljal Laurence Fishburne. Nekateri viri trdijo, da bi lahko nemara vloga pripadla mlajšemu igralcu.

Prejšnji trije deli, torej Matrica (1999), Matrica Reloaded (2003) in Matrica revolucija (2003), so na globalni ravni v blagajne prinesli več kot 1,6 milijarde dolarjev. Vse tri dele sta napisali in režirali Lana in njena sestra Lilly Wachowski, prav tako so v vseh treh delih igrali Reeves, Moss in Fishburne.

Ideje izpred 20 let danes še pomembnejše

"Mnoge ideje, ki sva jih o naši resničnosti raziskovali z Lilly pred 20 leti, so zdaj še pomembnejše. Zelo sem vesela, da so ti liki znova v mojem življenju, in hvaležna za še eno priložnost za sodelovanje z briljantnimi prijatelji," je dejala Lana Wachowski.

Andy Wachowski (danes Lilly Wachowski) in Lana Wachowski (nekoč Larry Wachowski). Oba brata sta se namreč s kakšnim desetletjem razlike odločila za spremembo spola. Foto: IMDb

Dve desetletji od prvega dela

Prvi del Matrice letos slavi 20. obletnico uspešnega pohoda po kinodvoranah sveta, ki jo bodo od 30. avgusta dalje zaznamovale posebne projekcije v izbranih AMC-jevih kinodvoranah.

Nepričakovan komercialni uspeh prvega dela je bil vzrok za snemanje dveh nadaljevanj, vendar so se ustvarjalci zaradi racionalizacije stroškov odločili obe posneti hkrati in ju poslati na tržišče z zgolj nekajmesečnim zamikom. Čeprav nadaljevanje zgodbe ni bilo na isti kakovostni ravni, je Matrica zaslužna za marsikatero novost na platnu ‒ zagotovo na čelu s superpočasnimi posnetki (t. i. bullet time).