John Demjanjuk se je kot Ivan Demjanjuk rodil 3. aprila 1920 v ukrajinski vasici Dubova in delal na zadružni kmetiji kot voznik traktorja in tovornjaka. Med izbruhom druge svetovne vojne se je kot milijoni drugih pridružil Rdeči armadi. Leta 1942 naj bi ga zajela nemška vojska in ga leto pozneje "prisilila" v sodelovanje. Foto: IMDb

Mateusz Morawiecki je na začetku tega tedna uperil svojo kritiko na zemljevide v Netflixovi dokumentarni seriji The Devil Next Door, saj naj bi ti nakazovali, da je Poljska takrat obstajala kot neodvisen narod znotraj svojih povojnih meja in bi tako lahko posledično delila odgovornost za grozodejstva, storjena v taboriščih med drugo svetovno vojno.

"Da se izognemo nesporazumom, bomo v prihodnjih dneh dodali besedilo k nekaterim zemljevidom iz serije," so zapisali pri Netflixu v izjavi, objavljeni na Twitterju. "Tako bo jasneje, da je uničevalna in koncentracijska taborišča na Poljskem zgradil in upravljal nemški nacistični režim, ki je napadel državo in jo zasedal v letih 1939–1945," so še zapisali.

V dokumentarni seriji sledimo zgodbi Johna Demjanjuka, upokojenega avtomehanika z ameriškim državljanstvom, ki ga je nemško sodišče leta 2011 obsodilo, da je med vojno opravljal delo paznika v nacističnem taborišču smrti. Kot Ivan Demjanjuk v Ukrajini rojeni obtoženec je ves čas zanikal obtožbe, münchensko sodišče pa je odločilo, da je kriv poboja 27.900 Judov v plinskih celicah taborišča Sobibor in ga obsodilo na petletno zaporno kazen, a so ga zaradi visoke starosti izpustili iz zapora. Umrl je leta 2012 pri starosti 91 let.

John Demjanjuk, znan tudi kot Ivan Grozni, med sodnim procesom. Foto: IMDb

Poljski predsednik vlade Morawiecki je za ukrepanje pozval v pismu, naslovljenem na izvršnega direktorja Netflixa Reeda Hastingsa, vsebina pisma pa je objavljena tudi na Facebookovi strani predsednika vlade.

Sporni poljski zakon pozneje omilili

Še posebej v zadnjih letih je na Poljskem prisotna vse večja občutljivost za predloge, da bi država lahko delila kakršno koli sostorilstvo pri nacističnih zločinih, storjenih na njenem ozemlju. Vladajoča stranka je lani sprejela zakon, ki dovoljuje sodiščem, da zaprejo vsakogar, ki je podal takšen predlog, vendar so pozneje to zakonodajo pod pritiski ZDA omilili.

Poljska je bila nekdaj domovanje ene največjih judovskih skupnosti na svetu, preden so jo nacisti skoraj izničili. Številni Poljaki pa še danes nočejo sprejeti raziskav, ki kažejo, da je na tisoče njihovih sonarodnjakov – poleg tisočev, ki so tvegali svoje življenje, da bi pomagali Judom – sodelovalo pri holokavstu, piše Reuters.