Zadnji avgustovski večeri v torek, sredo in četrtek vsakič ob 21. uri v središče prestolnice prinašajo filme Eléna in možje, Nekateri so za vroče in Brianovo življenje.

Eléna in možje (1956). Foto: Kinodvor

Renoirjeva komedija z Ingrid Bergman

Leta 1956 posneti francoski film Eléna in možje (Eléna et les Hommes) je vrtoglava in z barvami prežeta romantična komedija v režiji Jeana Renoirja. Zgodba je postavljena na konec 19. stoletja, natančneje v findesièclovski Pariz, kjer se Ingrid Bergman v vlogi poljske princese Eléne znajde v vrtincu ljubezenskih avantur in političnih intrig.

"Reči, da je Renoir najbolj inteligenten režiser, pomeni reči, da je Francoz od glave do pete. In če je Eléna in možje francoski film par excellence, je zato, ker gre za najbolj inteligenten film na svetu. Je umetnost in hkrati teorija umetnosti. Lepota in hkrati skrivnost lepote. Film in hkrati analiza filma," je o filmu in njegovem režiserju dejal kultni filmar Jean-Luc Godard. Torkova projekcija bo uvod v jesensko retrospektivo Jeana Renoirja v Slovenski kinoteki.

Nekateri so za vroče (1959). Foto: Kinodvor

Nepozabna trojica Billyja Wilderja

Tony Curtis, Jack Lemmon in Marilyn Monroe so pod taktirko in po scenariju Billyja Wilderja ustvarili nepozabne like v komediji Nekateri so za vroče (Some Like It Hot) ki si je z nenehnim nizom komičnih pripetljajev in dovtipov upravičeno prislužila naziv najbolj smešnega filma vseh časov po mnenju Ameriškega filmskega inštituta.

V filmu sledimo obubožanima džezovskima glasbenikoma, ki se na begu pred mafijo preoblečeta v ženski in pridružita dekliškemu džezovskemu orkestru, ki se iz Chicaga odpravi na gostovanje v Miami. Film je prišel v kinodvorane leta 1959, tako da bo projekcija na Kongresnem trgu v sredo poklon njegovi 60. obletnici.

Brianovo življenje (1979). Foto: Kinodvor

Monty Python v Judeji leta 33

Kot zadnji bo v četrtek na ogled film Brianovo življenje (Monty Python's Life of Brian), ki je nastal izvedbi neponovljive britanske komične zasedbe Monty Python (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin) in Gilliamovi režiji. Gre za anarhično satiro na institucionalno religijo in hudomušno parodijo hollywoodskih bibličnih spektaklov, ki je sprva sprožala burne odzive, a je kmalu zaslovela kot ena najbolj smešnih in predrznih filmskih komedij vseh časov.

Dogajanje je postavljeno v Judejo leta 33, ko se obupani Rimljani nadvse trudijo ohraniti red v času nemirov in prelomnih sprememb v deželi, kjer se vedno znova pojavljajo novi in novi mesije. "Brez dlake na jeziku razgali svet, kakršnega smo si ustvarili, in ne morete kaj, da se mu ne bi smejali," je o filmu, ki letos praznuje 40. obletnico dejal Gilliam.

Po Filmu pod zvezdami na Ljubljanskem gradu in Kinodvorišču na Kolodvorski se bo z Letnim Kinodvorom na Kongresnem trgu poslovil letošnji poletni kino.