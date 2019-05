Visoki igralec britanskega rodu ‒ meril je kar 2,21 metra, je bil sprva bolničar v Londonu, kjer ga je odkril filmski producent Charles Schneer. Foto: IMDb

Kot je sporočila njegova družina, je Mayhew umrl v torek na svojem domu v Teksasu, obkrožen s svojimi svojci. "V vlogo Chewbacce je dal srce in dušo, kar se je pokazalo v vsaki gibljivi podobi," je družina, žena Angie in njuni trije otroci, povedala ob njegovem slovesu.

Visoki igralec britanskega rodu ‒ meril je kar 2,21 metra, je bil sprva bolničar v Londonu, kjer ga je odkril filmski producent Charles Schneer. Sprva je nastopil v filmu Sinbad in tigrovo oko, vendar le kot statist.

Partnerja v filmu, prijatelja v življenju

Zatem pa je dobil vlogo, ki je zaznamovala njegovo kariero: v prvem filmu Vojne zvezd ‒ novo upanje iz leta 1977 je upodobil velikega kosmatega wookeejevskega bojevnika Chewbacco, ki je bil kopilot in najboljši prijatelj Hana Sola, ki ga je igral Harrison Ford. Ta je danes povedal, da sta bila "partnerja v filmu in prijatelja v življenju več kot 30 let in rad sem ga imel", poroča BBC. Opisal ga je kot "prijaznega in nežnega človeka", ki je imel v sebi "veliko dostojanstva in plemenit značaj".

Chewbacca je kopilot in najboljši prijatelj Hana Sola.Foto: IMDb

Chewieja je nato upodobil v še treh filmih iz sage ‒ Imperij vrača udarec (1980), Vrnitev jedija (1983) in Maščevanje sitha (2005). Nato ga je že načelo zdravje, a je vendarle odigral še vlogo v začetnem filmu zadnje trilogije ‒ Sila se prebuja (2015). Nato je bil mentor svojemu nasledniku v vlogi ‒ Joonasu Suotamu, je pojasnila njegova družina. Za Suotama je bil Mayhew "popolnoma edinstven džentelmen in neprekosljiva legenda".

Med prvimi, ki se je poklonil spominu na delo Mayhewa, je bil njegov soigralec Mark Hamil, ki je v Vojni zvezd upodobil Luka Skywalkerja. Poklonil se je "najbolj plemenitemu velikanu ‒ velikemu možu s še večjim srcem". "Izžareval je srečo in toplino. Vedno je bil pripravljen na smeh, takoj smo se ujeli in ostali prijatelji več kot 40 let," je še dodal.

Naj bo sila z njim

Smrt je pretresla tudi režiserja Vojne zvezd Georga Lucasa. "Peter je bil čudovit človek. Bil je najbližje, kolikor je človek lahko Wookieju: imel je veliko srce in nežno osebnost ‒ in naučil sem se, da mu vedno pustim zmagati. Bil je dober prijatelj in žalosten sem zaradi njegove smrti," je sporočil po pisanju BBC-ja.

Robert Iger, predsednik družbe Walt Disney, je tvitnil, da je bil priljubljeni igralec nežni velikan, ki je igral nežnega velikana. Na Twitterju se je oglasil tudi igralec Elijah Wood, ki je Mayhewu v slovo zaželel, naj bo sila vedno z njim.